Soudan: Le conflit soudanais entre dans sa troisième année

Khartoum — Des dizaines de milliers de morts, 14 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et plus de trois millions et demi de réfugiés dans les pays voisins. C'est le bilan de deux ans de guerre civile au Soudan, qui a éclaté le 15 avril 2023 entre l'armée régulière (Sudan Armed Forces) commandée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les miliciens des Forces de soutien rapide (Rapid Support Forces RSF) dirigés par Mohamed Hamdan « Hemeti » Dagalo (voir Fides 17/4/2023).

Alors que le conflit entre dans sa troisième année, aucun signe de paix n'est en vue. Au contraire, le spectre de la famine plane sur des millions de Soudanais qui ont perdu leurs sources de revenus et sont piégés dans des camps de réfugiés, des abris ou chez eux, menacés quotidiennement par les bombardements et les affrontements entre factions.

Les zones récemment reconquises par l'armée sont toujours confrontées à de nombreuses crises. Les pillages continuent de toucher les maisons des citoyens, dont la plupart vivent encore dans des abris ou dans des zones de personnes déplacées et de réfugiés, en raison de la pénurie de services après la destruction de tous les centres de distribution d'électricité et d'eau potable pendant la guerre.

La tactique choisie par les FSR consiste à bombarder les centrales électriques et les stations de téléphone avec leurs propres drones, laissant la plupart des régions du Soudan dans l'obscurité totale et les réseaux de communication interrompus pendant la majeure partie de la guerre de ces deux dernières années.

Si les SAF ont réussi à reprendre le contrôle de Khartoum, où vit environ un tiers de la population soudanaise, la guerre fait rage au Darfour, le bastion des RSF. La situation la plus dramatique est celle de la région d'El Fasher, la capitale du Nord-Darfour, aux mains des troupes des SAF, mais assiégée par les RSF depuis près d'un an, avec des habitants confrontés au spectre de la faim et de la soif, en raison de la coupure des approvisionnements. Ces derniers jours, les FSR ont envahi le camp de déplacés de Zamzam (à environ 12 km d'El Fasher), après l'avoir bombardé pendant trois jours consécutifs, provoquant la mort de 500 personnes déplacées (voir Fides 14/4/2025).

En deux ans de conflit, on estime que les pertes du produit national brut s'élèvent à environ 33 milliards de dollars. Le secteur industriel, qui, selon le ministère de l'Industrie, contribuait à 17 % du PIB soudanais deux mois avant le début de la guerre, s'est également effondré. Le ministère a indiqué que 40 % des usines du pays, soit 2 655 sur un total de 6 660, ont fermé.