Burkina Faso: 10e édition du Prix panafricain de journalisme en réassurance - Oumarou Rabo, lauréat du 1er prix dans la catégorie langue française

La cérémonie de remise des prix de la Xe édition du Prix panafricain de journalisme en assurance et en réassurance s'est tenue, mardi 8 avril 2025 à Cape Town en Afrique du Sud. Oumarou Rabo du quotidien d'Etat, Sidwaya a remporté le 1er prix dans la catégorie langue française.

Pour la quatrième année consécutive, le quotidien d'Etat Sidwaya se fait remarquer par le talent de ses journa-listes dans le secteur de l'assurance et de la réassurance à l'échelle internationale. A l'occasion de la cérémonie de remise des prix de la Xe édition du prix panafricain du journalisme en assurance et de réassurance, organisé par le réassureur de premier plan, Continental ré/assurance, mardi 8 avril 2025 à Cape Town en Afrique du Sud, le journaliste Oumarou Rabo a remporté le 1er prix dans la catégorie langue française (presse écrite, en ligne, audiovisuel).

Son article est intitulé : « Accidents de circulation : l'assurance moto, un instrument de couverture méconnu des usagers ». Avant M. Rabo, le journaliste et chef de desk « Economie et Finance », Mahamadi Sebogo avait remporté ce même prix respectivement au Zimbabwé (2023) et Kenya (2024). Le directeur régional de l'Ouest des Editions Sidwaya, Patinema Omar Ouédraogo l'avait décroché en 2022 au Nigéria. L'article de Oumarou Rabo apprécié par les membres du jury, examine en profondeur les raisons pour lesquelles l'assurance moto, pourtant obligatoire est souvent ignorée à Ouagadougou, malgré la forte dépendance de la ville à l'égard des deux-roues.

Mêlant données, points de vue d'experts et histoires personnelles, il met en évidence l'impact d'une faible couverture et la nécessité de sensibiliser les gens à l'assurance. Les juges ont salué la clarté, l'équilibre et la force de la narration de ce document, soulignant son potentiel d'influence sur le changement. Outre le journaliste de Sidwaya, dans la catégorie « Radiodiffusion en Anglais », le Nigérian, Blessing Ifechukwude du média

« Voice of Nigeria » a remporté le prix.

Le Kenyan Patrick Alushula de « Nation Media Group » a été lauréat du 1er prix et désigné journaliste de l'année dans la catégorie langue anglaise en presse écrite. Dans la catégorie « presse en ligne en Anglais », l'Ougandais Okello Jesus Ojala du média « TND News » a décroché le premier prix. L'Egyptien Eslam Sherif du média « Almal » s'est fait distinguer dans la catégorie langue arabe.

Le journaliste joue un grand rôle

S'exprimant lors de l'événement, le juge en chef, Michael Wilson, a souligné que les candidatures de cette année ont fait preuve d'une diversité impressionnante, couvrant des domaines de base tels que l'assurance automobile, la santé et l'agriculture aux thèmes émergents tels que l'Intelligence artificielle, la cyber-assu-rance. « Nous avons également vu des rapports perspicaces sur les voyages, les animaux de compagnie, la violence politique et l'assurance axée sur le genre.

Cette ampleur reflète non seulement le dynamisme du secteur de la réassurance, mais aussi le rôle vital du journalisme pour rendre ces sujets accessibles et pertinents à travers l'Afrique », a-t-il martelé. L'événement a coïncidé avec le 10e sommet des présidents-directeurs généraux de la société, marquant une décennie de reconnaissance de l'excellence journalistique dans le secteur de la réassurance.

Tout en félicitant les lauréats et les participants provenant de 19 pays africains, le Président-directeur général du groupe (PDG) de « Continental Re Holdings », Lawrence Nazaré a fait savoir que les prix 2025 marquent une décennie de célébration du talent journalistique et de l'excellence dans le secteur de la réassurance. Une étape, selon lui, qui renforce l'engagement à promouvoir des reportages de qualité et à sensibiliser à la valeur de l'assurance à travers le continent.

Venus de plusieurs pays africains, les respon-sables de Continental ré/assurance ont aussi félicité les journalistes pour leurs contributions visant à accroître le taux de pénétration de l'assurance qui reste toujours peu connu dans certains pays africains. Lancés en 2015, ces prix prestigieux célèbrent les efforts critiques des journalistes qui mettent en lumière les questions clés et les développements dans l'industrie de l'assurance à travers le continent.

Entièrement sponsorisés par Continental ré/assurance, les prix sont ouverts aux journalistes de la presse écrite, en ligne et audiovisuelle de toute l'Afrique qui ont publié des articles ou des reportages sur l'assurance et la réassu-rance en Anglais, en Français et en Arabe.