Algérie: L'exposition 'le patrimoine algérien à travers un regard belge', un hommage à Edouard Verschaffelt

Une exposition regroupant une quarantaine de reproductions d'oeuvres plastiques d'Edouard Verschaffelt, peintre orientaliste belge, établi à Boussaâda, depuis 1919 où il vécut jusqu'à sa mort en 1955, a été inaugurée lundi à Alger sous l'intitulé, "Le patrimoine culturel algérien à travers un regard belge".

Visible jusqu'au 17 avril à l'Assemblée populaire nationale (APN), cette rétrospective sur l'œuvre prolifique d'Edouard Verschaffelt a été ouverte par le président de l'APN, M. Brahim Boughali, le ministre de la culture et des arts, M. Zouhir Ballalou, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, M. Jean-Jacques Quairiat, le wali délégué de Bousaâda, M. Riad Benahmed, la fille de l'artiste belge mis à l'honneur, Mme Samia Madeleine Verschaffelt ainsi que la Commissaire de cette exposition, Mme Amel Mihoub qui s'est chargée de sa présentation.

Dédiée à la mémoire du peintre Edouard Verschaffelt (1874- 1955), qui avait "développé un profond attachement pour l'Algérie, avec une fascination particulière pour la ville de Boussaâda", cette exposition déjà présentée dans cette ville du centre de l'Algérie, puis à Alger en 2022, est reconduite dans la Capitale, organisée cette fois-ci conjointement par l'APN et l'ambassade du Royaume de Belgique, à l'occasion du mois du patrimoine (18 avril -18 mai).

En présence de plusieurs représentants de différentes missions diplomatiques accréditées à Alger, de directeurs de musées, de députés, ainsi que d'étudiants de l'Ecole nationale supérieure des beaux arts d'Alger, le président de l'APN a réitéré la "ferme volonté de l'Algérie à promouvoir la richesse de ses acquis culturels pluriels et la nécessité de sensibiliser à leur valorisation et leur préservation, afin de consacrer la culture, l'histoire et l'identité de la société algérienne".

M. Boughali a rappelé que "l'Algérie a inspiré nombre d'artistes plasticiens étrangers de renommée internationale, à l'image du célèbre Pablo Picasso ou encore Etienne Nassreddine Dinet et Edouard Verschaffelt ..".

De son côté, M. Ballalou a estimé que "cette exposition exceptionnelle qui célèbre une partie de la mémoire commune entre l'Algérie et le Royaume de Belgique", était "le couronnement d'un parcours coopératif et artistique d'exception entre les deux pays".

L'ambassadeur du Royaume de Belgique en Algérie, a déclaré qu'"à travers cette initiative, nous rendons hommage à un homme dont le parcours personnel et artistique illustre avec émotion la richesse du dialogue entre nos deux pays".

Situations sociales et individuelles de vie paysanne, personnages aux regards innocents, natures aux climats printaniers, cavaleries, entre autres oeuvres picturales et pastorales, l'exposition présente des tableaux qui restituent les "liens de coeur" de l'artiste à la terre d'Algérie.

Les peintures intimistes familiales et les portraits d'Edouard Verschaffelt, dont de nombreux illustrant sa femme et sa fille, sont présents dans plusieurs collections privées et des Musées, notamment en Algérie, en Belgique et en France.