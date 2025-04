Sénégal: Thiès - Signature d'une convention pour l'ouverture d'une antenne régionale de la Direction des bourses

La Direction des bourses a signé, mardi avec le Centre régional des oeuvres universitaires et sociales de Thiès (CROUS-T), une convention pour l'ouverture d'une antenne de la Direction des bourses dans la cité du rail.

Le directeur des Bourses Jean Adémé Diatta et le directeur du CROUS-T Serigne Mbacké Lô ont paraphé une convention pour l'ouverture dans la cité du rail, d'une antenne devant permettre une gestion de proximité des préoccupations des étudiants liées aux bourses.

"L'installation de cette antenne à Thiès poursuit deux objectifs : d'une part, améliorer la communication, en coopération avec le CROUS-T, et d'autre part, offrir aux étudiants un espace de dialogue direct avec l'administration, pour une meilleure gestion de leurs préoccupations", a dit le directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta, lors de la cérémonie de signature de la convention.

Ce dispositif devra, selon lui, aider à "réduire les déplacements étudiants vers Dakar", des allers-retours "souvent couteux et peu commodes (par rapport aux) impératifs académiques". "Il renforcera, a-t-il dit, l'efficacité administrative et consolidera la confiance entre l'Etat et sa jeunesse universitaire".

Selon M. Diatta, cette collaboration renouvelée avec les centres des oeuvres universitaires et sociales s'inscrit dans une logique de convergence et de mutualisation des efforts autour du programme 'Oeuvres sociales", soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, la Recherche et de l'Innovation.

Il a réaffirmé son ambition de permettre à chaque étudiant d'accéder à "des informations fiables, un service réactif et une assistance constante". "L'expérience nous montre que de nombreuses tensions dans nos universités sont liées à la gestion des bourses", a-t-il relevé. Ce qui justifie la décision de la direction des bourses de rapprocher ses services de ses principaux bénéficiaires que sont les étudiants.

L'initiative s'inscrit dans la dynamique encouragée par le président de la République Bassirou pour une "année académique sereine productive et sans perturbations", a noté le responsable.

La bourse occupe une place importante dans l'accompagnement social de l'étudiant, tout comme la Direction des bourses joue un "rôle central et transversal" dans le programme "OEuvres sociales", a souligné, pour sa part, Serigne Mbacké Lô.

Il salue l'initiative de la Direction des bourses de choisir le CROUS-T comme son répondant au niveau régional. Ce qui, estime-t-il, place davantage la structure qu'il dirige "au coeur" de l'assistance sociale apportée aux étudiants. En matière de bourse, la première contrainte est liée à l'accès de l'étudiant à l'information, a-t-il dit.

Il doit être au fait, par exemple, des critères d'attribution de la bourse, de sa conservation, de l'élévation ou de l'abaissement de son taux, du calendrier de son paiement, ainsi que des difficultés susceptibles de se poser.

"Aujourd'hui, nous sommes prêts à offrir ce service nouveau, a dit le directeur du CROUS-T annonce pour ce faire le renforcement de la direction accueil et accompagnement social du CROUS-T.

M. Lô dit compter sur la collaboration des services de scolarité des établissements polarisés, à savoir l'Université Iba-Der-Thiam de Thiès (UIDT), l'Ecole nationale supérieure d'agriculture (ENSA), l'Ecole polytechnique de Thiès (EPT) et les Cours préparatoires (CPGE), pour centraliser les informations sur les étudiants.