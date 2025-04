Algérie: Premier ministre - Le président de la République a instauré une vision stratégique multidimensionnelle en matière de développement

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a affirmé, mardi, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait instauré une vision stratégique multidimensionnelle en matière de développement reposant sur la transformation économique, la justice sociale et le développement durable.

Cette vision "s'inscrit dans le cadre du programme de réformes global et ambitieux porté par le président de la République pour la concrétisation des grands projets structurants et le soutien à l'investissement et à l'économie génératrice de richesse", a précisé le Premier ministre dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'installation de M. Mohamed oukhari à la tête du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), en remplacement de Mme Rabéa Kharfi.

Une vision, a-t-il encore souligné, basée sur "la valorisation de la production nationale, la promotion des exportations et la poursuite du processus de transition vers une économie fondée sur la connaissance, l'innovation et la numérisation, avec la préservation du caractère social de l'Etat".

"Cette vision stratégique profonde et inclusive requiert la conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs, y compris le Conseil national conomique, social et environnemental en tant que plateforme fédératrice dédiée au débat scientifique, au dialogue, à la réflexion collective et à la formulation de propositions constructives", a soutenu M. Larbaoui.

Fort de son statut consultatif et de sa composition riche de compétences issues de divers horizons scientifique, économique, social et environnemental, le CNESE est, pour autant, "appelé à accompagner les profondes mutations que connaît l'Algérie, en soumettant des propositions et des recommandations à même de contribuer à l'amélioration des politiques publiques et de soutenir les efforts du Gouvernement en faveur de l'édification d'une économie diversifiée, compétitive et intégrée, qui ne repose pas uniquement sur l'exploitation des ressources conventionnelles, mais mise sur la connaissance, l'innovation et l'esprit d'initiative", a expliqué le Premier ministre dans son allocution.

Il a également rappelé, lors de la cérémonie tenue au siège du CNESE, "tout l'intérêt que porte le président de la République à cette institution constitutionnelle à vocation consultative, ainsi que sa volonté de promouvoir son rôle et d'améliorer sa performance en matière de formulation de propositions sur les politiques économiques, sociales et environnementales du pays, en associant la société civile".