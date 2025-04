Algérie: Début des travaux du forum d'affaires algéro-chinois

ALGER — Les travaux du forum d'affaires algéro-chinois sur l'investissement en Algérie, ont débuté mardi à Alger avec la participation d'un nombre important d'opérateurs économiques des deux pays.

Lors de ce forum organisé au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger) par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) et sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des conventions et des mémorandums d'entente seront signés entre les opérateurs économiques algériens et chinois.

L'événement permettra également de passer en revue les opportunités d'investissement offertes en Algérie, ainsi que la politique chinoise d'investissement à l'étranger, avec la tenue de rencontres d'affaires bilatérales.

Le forum, organisé sous le thème "Partenariat solide, coopération économique durable", vise à renforcer le partenariat économique entre les deux pays en activant les accords bilatéraux, en intensifiant la coopération et en promouvant l'Algérie comme destination d'investissement prometteuse en Afrique et dans la région de la Méditerranée.

Le forum vise également à faire connaitre les opportunités d'investissement dans les secteurs stratégiques prioritaires, encourager la création de joint-ventures entre les sociétés algériennes et leurs homologues chinoises, faciliter le contact direct entre les acteurs économiques, soutenir la diversification économique et le transfert de technologie et encadrer le partenariat dans la perspective d'une coopération économique durable et bénéfique pour les deux parties.