Algérie: Belmehdi souligne le rôle de la fatwa dans le renforcement du référent religieux et la préservation de l'identité nationale

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a souligné, mardi à Alger, l'importance de la fatwa dans le renforcement du référent religieux et la préservation de l'identité nationale, car étant la soupape de sécurité face aux idées intruses et destructives.

Présidant l'ouverture du séminaire national sur "Le renforcement du référent religieux national, à travers la fatwa et la promotion de la formation", le ministre a mis en avant l'importance de la fatwa dans la protection de l'identité nationale, ajoutant que les recommandations de cette rencontre constitueront "une référence à suivre".

La fatwa est une question "aussi importante que sensible", vu "les graves conséquences qui en découleraient en cas de mauvaise interprétation ou d'adoption d'idées intruses", a souligné le ministre, mettant en garde contre "les fatwas inadaptées et malintentionnées qui ciblent les pays sûrs en voie de développement et de prospérité".

Il a rappelé, dans ce sens, les efforts consentis pour protéger le référent religieux sur la base des interventions des érudits et Imams via les différents médias, plateformes numériques et le numéro vert du ministère.

Le ministre a affirmé, dans ce contexte, que ces efforts s'inscrivent dans le cadre du "resserrement des rangs et de la sensibilisation de la nation à l'importance de faire front uni pour protéger le pays contre les intrus et léguer aux générations futures un système religieux national protégé par les oulémas de l'Algérie".

Le programme du séminaire inclut plusieurs interventions et ateliers sur le rôle de la formation dans la consécration du référent religieux national et les méthodes de lutte contre les rumeurs et les fatwas erronées.