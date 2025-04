Cote d'Ivoire: Le Femua s'ouvre sous le signe des musiques urbaines et de la sécurité routière

C'est la 17e édition du « Festival des musiques urbaines d'Anoumabo », nom du village où on grandit les membres du Magic System qui ont créé cet évènement. L'idée du Femua est de partager de la musique et faire venir des vedettes pour des concerts gratuits. Angélique Kidjo, Smarty ou encore Kaaris partageront la grande scène cette année. En parallèle, des actions sociales ont lieu chaque année. Après la santé mentale en 2024, c'est le civisme et la sécurité routière qui ont été choisis. Reportage lors de la cérémonie d'ouverture.

C'est une tradition, la libation du doyen du village d'Anoumabo, Alessa Bogui, pour honorer les ancêtres ouvre le Femua. Tisser le lien entre les générations, aller chercher le respect, c'est une nécessité pour Salif Traoré, Asalfo, le commissaire général du Femua.

« Plus qu'un festival, il est aujourd'hui un véritable catalyseur de développement social, économique, culturel et touristique pour notre chère Côte d'Ivoire », estime-t-il.

Au Femua, la musique sert aussi à retisser des liens diplomatiques. Pour cette 17e édition, la Guinée est le pays invité d'honneur. Une délégation de 300 personnes, politiques, acteurs économiques, artistes, menée par le ministre de la Culture, Moussa Moïse Sylla a fait le déplacement à Abidjan. « Chaque instant vécu ici est une graine semée dans le jardin de notre fraternité, enracinée dans des valeurs partagées et des destins liés », glisse-t-il.

Et si le public est invité à s'enjailler jusqu'à dimanche, la réflexion est aussi au coeur du Femua. Cette année, la question de la sécurité routière est au coeur de l'évènement. Amadou Koné, ministre des Transports ivoirien, appelle à la mobilisation générale : « En Afrique et dans notre pays, les accidents de la route sont la première cause de décès des 5 à 29 ans. La sécurité routière représente un défi quotidien et un impératif absolu pour le développement et la cohésion de notre nation. »