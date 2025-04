Tunisie: Le pays, 9e fournisseur en textile de l'Union européenne, avec 16 % des exportations industrielles

La Tunisie s'est hissée à la neuvième place des fournisseurs de l'Union européenne en vêtements, selon les dernières données annoncées par la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub. Le secteur textile représente désormais 16 % des exportations industrielles nationales, avec une valeur estimée à 9 000 millions de dinars à fin 2024, et un taux de couverture des importations atteignant 127 %.

Lors de son intervention à l'ouverture du Sommet tuniso-européen du textile, organisé à Monastir, la ministre a rappelé le rôle stratégique de ce secteur qui génère à lui seul 29 % des emplois industriels, soit plus de 150 000 postes répartis dans 1 400 entreprises. Cela représente 31 % de l'ensemble des établissements industriels tunisiens, selon les chiffres du ministère.

Ce sommet a réuni plusieurs personnalités diplomatiques et économiques, dont l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Berone, l'ambassadeur d'Italie, Alessandro Prunas, ainsi que l'ambassadrice des Pays-Bas, Josephine Frantzen. Étaient également présents le président de la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement, le président de la Fédération européenne des associations textiles, le directeur général du pôle de développement Monastir-El Fejja, ainsi qu'un large panel d'acteurs économiques et industriels.

L'événement a mis l'accent sur l'importance d'une industrie textile durable, innovante et respectueuse de l'environnement, dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. La ministre a visité à cette occasion les installations du programme GTEX/MENATEX, mis en oeuvre par le Centre du commerce international et financé par le Secrétariat d'État suisse à l'économie et l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement. Ce programme vise à renforcer la compétitivité à l'export de l'industrie textile dans cinq pays, dont la Tunisie, avec une attention particulière portée à la transformation numérique.

Elle a également découvert une collection de textiles circulaires développée par 18 entreprises tunisiennes dans le cadre du pôle technologique, illustrant l'engagement du secteur en faveur de pratiques de production durables. Cette collection sera prochainement exposée dans plusieurs salons professionnels européens, selon les informations du ministère.

En marge du sommet, une convention de partenariat stratégique a été signée entre la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement et la Fédération européenne des associations textiles nationales. Ce protocole d'accord vise à : faciliter l'accès des produits textiles tunisiens au marché européen, renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur européennes, encourager l'investissement dans les segments à forte valeur ajoutée, soutenir la formation professionnelle et l'adaptation aux innovations technologiques.

Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique globale de relance et de consolidation du positionnement de la Tunisie comme un hub textile durable, innovant et compétitif au sein de la région euro-méditerranéenne.