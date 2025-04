Tunisie: Coupe du pays - L'EST affronte l'ASK à Radès (14h00) - A prendre au sérieux !

Ces neuf dernières années, on ne peut pas dire que les "Sang et Or" ont brillé en Coupe de Tunisie. La saison dernière, ils se sont justement fait éliminer au stade des seizièmes de finale par l'OC Kerkennah.

La Coupe de Tunisie, voilà un trophée qui échappe à l'Espérance depuis 9 ans déjà. En effet, le dernier trophée de coupe brandi par les "Sang et Or" remonte à 2016. La saison dernière, le parcours de l'Espérance en Coupe de Tunisie s'est arrêté au stade des seizièmes de finale. En effet, l'EST à été éliminée par le club divisionnaire, l'OC Kerkennah. Cet après-midi, les "Sang et Or" démarreront la compétition face à un autre club divisionnaire, l'AS Kasserine, mais avec l'avantage d'évoluer à domicile. Ils sont donc avantagés, même si en coupe, il faut toujours se méfier des imprévus.

Étrangers et blessés : des absences à n'en pas finir...

Tout à l'heure, Maher Kanzari ne pourra pas aligner sa formation-type pour diverses raisons. Il y a d'abord les règlements de la Coupe de Tunisie qui le privent de ses joueurs étrangers, étant donné que l'adversaire est un club divisionnaire.

Ainsi, le coach "sang et or" ne pourra pas compter sur les Rodrigues, Belaïli, Sasse, Ogbelu, Diakité, Mokwana (bien qu'il soit opérationnel après s'être rétabli de blessure) et Tougaï, sachant qu'il est encore convalescent et qu'il ratera fort probablement le derby et enfin Aholou, toujours convalescent et également incertain pour le derby.

Bref, des absences à n'en pas finir, ce qui obligera le staff technique à composer avec les moyens du bord et ne compter que sur les joueurs locaux du service.

Jabri d'entrée

Par rapport au dernier onze de départ, des changements s'imposent donc. Toutefois, on retrouvera Ben Saïd dans les bois. Bouchniba et Ben Mohamed seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. Le duo Koudhai-Ben Hmida occupera l'axe central comme ce fut le cas devant EGSG dimanche dernier. L'entrejeu serait, en revanche, composé de Tka, Guenichi et Mouhli. Jebali et Hamrouni animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque et apporteront leur soutien à Jabri, éventuellement aligné d'entrée en pointe. L'EST part favorite pour diverses raisons, mais c'est un match à prendre au sérieux. L'EST devra le réussir pour se concentrer sur le derby tunisois du dimanche.