Ile Maurice: La Mauritius Secondary School Sports Association interpelle Navin Ramgoolam

Écartée de l'organisation des compétitions scolaires, la Mauritius Secondary School Sports Association (MSSSA) accuse les ministères de l'Éducation et des Sports de bafouer la Sports Act 2016-17 et d'imposer un calendrier illégal. Elle réclame une réaction urgente du Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam.

La MSSSA sort de son silence et tire la sonnette d'alarme. Dans une lettre adressée récemment au PM, l'instance dénonce des manoeuvres visant à l'écarter de l'organisation des activités sportives en milieu scolaire, en violation flagrante de la Sports Act de 2016-17 et de son propre mémorandum d'association.

Selon la MSSSA, certains cadres au ministère de l'Éducation et à celui de la Jeunesse et des sports orchestrent un véritable passage en force. Depuis décembre dernier, malgré sept lettres officielles envoyées, aucune réponse favorable n'a été fournie. Pire : ce serait les ministères de l'Éducation et celui des Sports, qui comptent prendre en charge la coordination des sports inter-collèges, en écartant la MSSSA et en lançant un calendrier alternatif. C'est ce qu'écrit le président de l'instance, Clifford Rose, au PM.

La MSSSA rappelle que l'article 19 de la Sports Act est pourtant sans équivoque : toute activité sportive scolaire doit passer par l'association nationale reconnue. Des élections ont été organisées, le 13 février 2025 et validées par les membres, mais ont été «ignorées» par les autorités. Depuis, un climat de tension et de malaise règne dans les établissements secondaires entre recteurs et enseignants, contraints de choisir entre le respect du cadre légal et les instructions hiérarchiques.

Pour la MSSSA, cette situation est le fruit d'un «sabotage organisé», qui met en péril l'avenir du sport scolaire et envoie un signal inquiétant sur le respect des institutions et des lois. Et cette association espère que le PM présentera une solution afin que toutes les parties concernées puissent trouver une issue dans cette affaire.