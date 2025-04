Maroc: Meeting en commémoration du 67è anniversaire de la récupération de Tarfaya

Tarfaya — Les habitants de Tarfaya et la famille de la résistance ont célébré, mardi, dans la joie et la fierté, le 67è anniversaire du retour de la ville dans le giron de la Nation, une date qui restera gravée en lettres d'or dans les annales de la lutte du peuple marocain pour le parachèvement de l'indépendance et la réalisation de l'unité nationale.

Lors d'un meeting tenu à cette occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné que la récupération de Tarfaya et sa libération des mains de l'occupant a été la première étape du processus de parachèvement de l'indépendance nationale et de recouvrement de l'intégrité territoriale du Royaume.

M. El Ktiti a également mis en avant la contribution des populations des provinces du Sud du Royaume aux différentes étapes de la lutte nationale, notant que les fils de ces provinces ont consenti de grands sacrifices pour se libérer du joug du colonialisme, en toute fidélité aux valeurs sacrées et aux constantes de la Nation, reflétant ainsi leur attachement à leur identité marocaine et au serment d'allégeance aux glorieux Trône Alaouite.

Après avoir rappelé l'unité et la symbiose ayant toujours existé entre les différentes composantes du peuple marocain, il a mis en exergue les sacrifices et les hauts faits d'armes ayant marqué l'histoire de la résistance nationale, sous la conduite du Glorieux Trône Alaouite, pour le parachèvement de l'indépendance et de l'intégrité territoriale, la défense des valeurs sacrées du pays et la préservation de l'identité de la nation.

Ces sacrifices, a-t-il noté, ont été couronnés par le retour au pays de feu SM Mohammed V et de la famille Royale le 16 novembre 1955, ajoutant que la fin du Protectorat n'a été que le début de l'épopée du "Grand Jihad" pour l'édification d'un Maroc nouveau dont l'une des priorités était la libération des autres territoires occupés.

Le discours prononcé par feu SM Mohammed V à M'Hamid El Ghizlane, le 25 février 1958, en présence de représentants des tribus du Sahara marocain, a été décisif quant à la détermination du Maroc à aller de l'avant dans le recouvrement de ses provinces spoliées, a-t-il ajouté.

Grâce à la perspicacité du père de la Nation et à la symbiose régnant entre le peuple et le Trône, le Maroc a pu récupérer Tarfaya le 15 avril 1958 pour inaugurer une étape déterminante dans le combat national pour le parachèvement de l'intégrité territoriale et la consolidation de l'unité nationale, a-t-il poursuivi.

M. El Ktiri a rappelé, dans ce sens, les épopées de la récupération de Sidi Ifni en 1969 et des provinces du Sud grâce à la Marche Verte en 1975, suivie du départ du dernier soldat étranger le 28 février 1976.

Par ailleurs, le Haut-Commissariat a souligné que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, poursuit son élan de mobilisation pour défendre son intégrité territoriale et renforcer la marche grandiose de développement global et durable.

Cette dynamique de développement dans les provinces du Sud a été également confortée par la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes par plusieurs pays et le soutien international croissant au plan d'autonomie, a-t-il ajouté.

Ce meeting, qui s'est déroulé en présence du gouverneur de la province de Tarfaya, Mohamed Hamim et du président du Conseil provincial, Mohamed Salem Bahia, a été ponctué par un hommage rendu à plusieurs anciens résistants issus de la province, et la remise d'aides financières à 29 bénéficiaires de la famille de la résistance et l'armée de libération et à des ayants-droit.

Par ailleurs, M. El Ktiri et la délégation l'accompagnant se sont rendus à l'espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Tarfaya.