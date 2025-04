Maroc: Marrakech - Concentrix inaugure son 2e 'Tek Lab' dédié à l'innovation en IA

Marrakech — Concentrix, leader mondial des solutions technologiques et de l'expérience client, a procédé mardi à Marrakech, à l'inauguration de son deuxième "Tek Lab" dédié à l'innovation en intelligence artificielle (IA).

Implanté au niveau du quartier industriel Sidi Ghanem, ce nouveau laboratoire d'innovation, inauguré à l'occasion de la 3ème édition du Gitex Africa Morocco, s'inscrit dans la volonté du Groupe de faire du Maroc un hub technologique de référence en Afrique.

Conçu comme un espace de collaboration ouvert et évolutif, le Tek Lab de Marrakech accueille collaborateurs, startups, étudiants, chercheurs et partenaires pour expérimenter, co-développer et prototyper les solutions de demain.

Ce nouveau centre se distingue par sa spécialisation dans les technologies de pointe, avec des pôles dédiés à "l'IA appliquée à l'expérience client", "l'automatisation intelligente des processus métiers", "le design d'expérience augmentée (XD)" et "l'analytics prédictif, pour une meilleure exploitation de la donnée".

"L'inauguration de ce deuxième Tek Lab à Marrakech n'est pas un aboutissement, c'est une impulsion. Nous voulons faire du Maroc une base avancée de transformation digitale pour l'Afrique, en créant des ponts entre la technologie, les talents et les entreprises", a souligné Redouane Mabchour, directeur général de Concentrix au Maghreb, lors de la cérémonie d'inauguration.

Et de relever que le Groupe ambitionne de jouer un rôle clé dans l'acculturation technologique des talents marocains et africains, tout en soutenant les entreprises locales et régionales dans leur transformation numérique, indiquant que ce nouveau Tek Lab mettra ses ressources, ses infrastructures technologiques, et son expertise internationale à disposition des collaborateurs, pour assurer leur formation et renforcer leur employabilité sur le long terme.

"Ce centre de recherche est aussi accessible aux startups marocaines, partenaires de Concentrix, notamment celles confrontées à des défis techniques ou financiers", a-t-il précisé.

Dans une déclaration à la MAP, Roeya Cherkaoui Salhi, directrice de la stratégie et de la transformation chez Concentrix Maghreb, a expliqué que Tek Lab servira d'espace de formation et d'acculturation aux nouvelles technologies, ouvert aux collaborateurs ains qu'aux étudiants des universités partenaires, notant que ce lieu d'innovation permettra aux collaborateurs et aux étudiants de bénéficier, une fois leurs projets matures, d'un réseau d'incubateurs et d'accélérateurs de startups.

Lors de la cérémonie d'inauguration, les invités ont pu découvrir les installations high-techs du Tek Lab de Marrakech, à travers une visite guidée.

Par la même occasion, trois startupers marocains ont présenté leurs projets et les défis auxquels leurs entreprises sont confrontées.

Présente au Maroc depuis plus de 22 ans, Concentrix, qui emploie plusieurs milliers de collaborateurs répartis sur 12 sites, ne cesse de réaffirmer son engagement en faveur de la transformation numérique et de la promotion de l'employabilité au Maroc.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'édition 2025 du Gitex Africa Morocco se démarque par une multitude de conférences sectorielles, d'initiatives innovantes dans l'industrie créative et de forums de networking à forte valeur ajoutée.

Cet événement marque une nouvelle étape dans le positionnement du Royaume en tant que plateforme incontournable de l'innovation numérique en Afrique.

Le salon réunit chaque année les principaux acteurs de la technologie autour des enjeux du numérique, de l'IA et de l'innovation en Afrique.