Maroc: La 34e session du Conseil académique de la Rabita Mohammadia des Oulémas, samedi à Rabat

Rabat — La Rabita Mohammadia des Oulémas tiendra, samedi à Rabat, la 34e session de son Conseil académique, conformément aux dispositions du Dahir portant création et organisation de l'institution.

À l'ordre du jour figurent la présentation et l'approbation des rapports moral et financier au titre de l'année 2024, ainsi que l'examen du déroulé des travaux de l'institution, a indiqué la Rabita dans un communiqué.

Le plan d'action de l'institution dans le domaine des sciences islamiques au service des choix fondamentaux et des constantes du Royaume du Maroc, doctrine, rite et conduite, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, sera également présenté, note la même source.

En outre, des projets et programmes des centres de recherche, des unités scientifiques ainsi que le bilan et les perspectives du réseau des centres et unités "Ajial" pour l'immunisation et l'accompagnement relevant de l'institution seront exposés.

La tenue de cette 34e assemblée générale vise à contribuer au renforcement des fondements de la sécurité spirituelle du Royaume, à consolider les constantes de l'identité religieuse et à protéger la pratique religieuse de toute dérive susceptible de menacer les valeurs de modération et de juste milieu, notamment à travers les réseaux sociaux et autres.