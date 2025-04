Cameroun: Sport canin - Douala a vibré au rythme du dog challenge 2025

La capitale économique du Cameroun a vibré au rythme du Dog Challenge 2025, une compétition internationale dédiée aux chiens, qui s'est tenue le 12 avril au centre « Les Champions de Capoue ».

Pour sa 5e édition, l'événement a accueilli des délégations venant de Côte d'Ivoire et de Guinée Conakry, témoignant de son ouverture croissante à l'international.

Plus de 500 spectateurs ont assisté à cette compétition devenue incontournable, qui met en lumière l'éducation et les performances canines. Répartie en plusieurs catégories (relation homme-chien, obéissance, beauté, etc.), la compétition a couronné Taïko, qui a obtenu la meilleure note dans la catégorie « obéissance particulière », devant Cerberg et Vauban.

Dans la section « Beauté petit chien », Maya s'est démarquée avec 55 points sur 80. Le jury, composé d'experts camerounais et internationaux, a évalué plus d'une trentaine de chiens selon des critères stricts. D'autres vainqueurs incluent Jasper dans la catégorie « molosses » et Chérubin dans la simulation d'attaque.

Frédéric Hebhang, le promoteur de cette initiative qui gagne en estime aupres du public camerounais s'est dit satisfait de la marge de progression des chiens mais aussi des dresseurs et autres encadreurs.

Les principaux partenaires de l'événement avec en première ligne Orange Cameroun, ont salué l'engouement autour de cette initiative qui vise aussi à sensibiliser le public à l'éducation et au respect des animaux