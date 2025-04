Soudan: Crise humanitaire au pays - La conférence de Londres mobilise 800 millions d'euros

Le Royaume-Uni, l'Union européenne, la France, l'Allemagne et l'Union africaine ont coorganisé, le 15 avril à Londres, un sommet qui a réuni une quinzaine de pays, des représentants des Nations unies et de la Ligue arabe. Une rencontre cruciale qui a appelé à la fin immédiate des hostilités au Soudan.

Le sommet aura également permis de mobiliser plus de 800 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire. « Nous ne pouvons tout simplement pas détourner le regard », a déclaré le chef de la diplomatie britannique, David Lammy.

Depuis avril 2023, une guerre dévastatrice oppose le général Abdel Fattah al-Burhane, à la tête de l'armée soudanaise, à son ancien adjoint Mohamed Hamdane Daglo, chef des Forces de soutien rapide (FSR). Le bilan humain est dramatique : des dizaines de milliers de morts, près de 14 millions de déplacés et réfugiés, et un pays plongé dans une crise humanitaire parmi les plus graves au monde, selon les Nations unies.

David Lammy a dénoncé le manque de volonté politique pour mettre fin aux violences, rappelant des atrocités commises contre les civils, y compris des violences sexuelles contre des nourrissons, et des millions de personnes au bord de la famine. L'armée contrôle actuellement le Nord et l'Est du pays, tandis que les FSR dominent le Sud et l'Ouest, notamment la région du Darfour. Les engagements financiers annoncés viennent renforcer les plus de 2 milliards d'euros déjà promis lors d'un sommet à Paris l'an dernier.

L'Union européenne a promis 522 millions d'euros supplémentaires, le Royaume-Uni 139,5 millions d'euros, l'Allemagne 125 millions, et la France 50 millions. Des fonds qui permettront d'acheminer des aides vitales et de venir en aide aux réfugiés dans les pays voisins.

La sommet a aussi été l'occasion d'un appel unanime à la fin immédiate et sans conditions des hostilités. Le commissaire de l'Union africaine à la Paix et à la Sécurité a insisté sur le fait que cette organisation « n'accepterait pas une fragmentation du Soudan » et a exhorté les puissances extérieures à éviter toute ingérence.

Les Emirats arabes unis, accusés par Khartoum de soutenir les FSR, ont nié toute implication et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. La ministre allemande Annalena Baerbock a critiqué les États ou acteurs « qui soufflent sur les braises du conflit en fournissant armes ou argent ». Le gouvernement soudanais, non invité à la conférence, a vivement protesté, accusant Londres de mettre sur un pied d'égalité l'État légitime du Soudan et les FSR.