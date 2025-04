Congo-Brazzaville: Dynamique 'Po na ekolo' - Digne Elvis Tsalissan Okombi annonce son retrait de la coordination nationale

A la tête de la coordination nationale de la dynamique "Po na ekolo, samu na bwala" depuis sa création en 2015, Digne Elvis Tsalissan Okombi a annoncé, le 14 avril, son retrait via un communiqué de presse pour s'occuper désormais des dynamiques « Génération auto-entrepreneur (GAE) et le patriarche », tout en mettant en garde contre tous ceux qu'il considère comme les « fauteurs de troubles ».

« En ma qualité de coordonnateur national de la dynamique " Po na ekolo, samu na bwala ", initiée en 2015 et dont j'ai été l'un des principaux artisans à la création, je me dois, en responsabilité, de prendre la parole devant l'opinion nationale, face aux dérives récentes observées autour de cette structure stratégique de mobilisation citoyenne », a écrit Digne Elvis Tsalissan Okombi.

Selon lui, cette dynamique s'est positionnée, dès ses origines, comme une plateforme militante, engagée et résolument tournée vers un objectif unique et noble : soutenir et accompagner l'action du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, dans la droite ligne de la majorité présidentielle.

Il a, en effet, dénoncé la situation qui prévaut actuellement au sein de cette dynamique. « Depuis quelques jours, un désordre préoccupant s'organise en marge des activités régulières de notre dynamique. D'anciens membres, aujourd'hui exclus pour divers manquements aux règles internes, s'arrogent le droit de parler et d'agir au nom de " Po na ekolo, samu na bwala ", sans aucun mandat ni légitimité statutaire.

Pire encore, leurs agissements sont source de tensions et de confusion au sein des bases militantes, allant jusqu'à susciter des velléités d'affrontement entre groupes de jeunes, que nous appelons à la plus grande retenue », a-t-il déploré. Il a précisé que " Po na ekolo, samu na bwala ", tout comme la "GAE" et "Patriarche", dont il a la charge de coordonner, n'existent que pour une seule raison : le soutien total, exclusif et discipliné de l'action du chef de l'État.

Ainsi, prévient Digne Elvis Tsalissan Okombi, toute action visant à saper cet engagement, à travers « des manoeuvres personnelles ou des usurpations d'autorité », constitue une atteinte grave à cet idéal collectif, et ne saurait être tolérée. « En raison de mes nouvelles responsabilités à la tête de "Génération auto-entrepreneur" et de "Patriarche", j'ai pris la décision responsable de me retirer de mes fonctions de coordonnateur général de " Po na ekolo, samu na bwala ".

Cependant, je rappelle avec insistance que seul le Comité directeur, dans le strict respect des textes fondateurs de la dynamique, est habilité à convoquer une assemblée générale en vue de la restructuration des instances et de la mise en place d'une nouvelle coordination légitime et consensuelle », a-t-il annoncé.

Il s'est, par ailleurs, dit disposé à collaborer avec la future coordination, issue d'une assemblée générale, démocratique et respectueuse des textes, afin, a-t-il dit, de continuer à porter haut et fort la voix du chef de l'État, dans tous les espaces de mobilisation et d'action. « L'action du président de la République étant une et indivisible, j'invite donc solennellement tous les fauteurs de troubles à se ressaisir, à renoncer aux pratiques de confusion et de division, et à respecter scrupuleusement les règles établies.

La dynamique " Po na ekolo, samu na bwala " ne saurait être l'otage de velléités personnelles ou de calculs politiciens. L'heure est au rassemblement, à l'unité d'action et à la loyauté sans faille envers le président de la République. Le temps du désordre est révolu. Place à la discipline, à l'organisation, et à l'engagement patriotique », a conclu le désormais ancien coordonnateur national de Po na ekolo.