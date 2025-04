Sénégal: Serigne Saliou sélectionneur des U-20 - « Venir avec nos forces et s'adapter à n'importe quel adversaire »

Le Sénégal a connu ses adversaires pour la CAN U20 qui se déroulera du 27 avril au 18 mai en Egypte. Championne d'Afrique en titre, l'équipe du Sénégal junior figure dans le groupe C et affrontera la RD Congo, la République Centrafricaine et le Ghana.

Serigne Saliou Dia ne fait pas de fixation sur les adversaires. S'il a qualifié la poule de difficile, l'entraineur des Lionceaux estime que le Sénégal va aborder la compétition avec ses forces et s'adapter à ses adversaires.

L'équipe du Sénégal U-20 ne fait pas de fixation sur ces prochains adversaires de la phase des poules de la CAN qui se déroulera du 27 avril au 18 mai en Egypte. Le tirage au sort place les Lionceaux dans le groupe C qui affronteront la République Centrafricaine, la RD Congo et le Ghana. Tenant du titre, le Sénégal ne se fixera pas sur un adversaire mais sur le travail déjà entamé. Serigne Saliou Dia, entraîneur de l'équipe nationale U20 du Sénégal, indique le staff technique du Sénégal est bien outillé pour s'adapter aux nouveaux adversaires et nouveaux profils.

« Quand on se prépare, c'est par rapport à tes forces, tes faiblesses, mais surtout par rapport aussi à la difficulté que tu auras à croiser. Son poste, leur façon de jouer, le profil des joueurs. Maintenant, il va nous falloir encore s'arranger. Un autre travail va commencer. J'avoue que c'est une poule difficile comme la première. Je pense qu'on va à la Coupe d'Afrique où on aura les meilleurs pays africains qui ont fini par se qualifier. Donc, c'est tout le temps des compétitions relevées. Il va falloir un peu compter sur soi, compter sur ses forces, compter sur ce que tu as l'habitude de faire. Je pense qu'on est dans cette dynamique », a-t-il réagi.

L'entraineur des tenants du titre continental souligne que ce nouveau tirage implique toutefois une modification des plans de jeux. « Je pense que c'est important. Parce que quand on se prépare, c'est par rapport aussi à des adversaires. Même si on reste constant sur son projet de jeu, à savoir l'animation offensive, l'animation défensive, les stratégies. C'est constant à l'équipe dans les plans tactiques que tu es en train de mettre.

Il va falloir habituer aux joueurs à jouer avec les systèmes que les autres équipes vont présenter », relève-t-il avant de poursuivre : « Donc, naturellement, sur le plan tactique, c'est beaucoup d'aspects qu'on va changer.C'est dommage que on n'aura pas des adversaires proches du style de nos prochains adversaires. Mais tout compte fait, on viendra avec nos forces nos convictions. C'est ça qui est important pour toute l'équipe. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'avoir un adversaire qui a un profil proche de ses adversaires. Mais tout compte fait, on va venir avec nos forces et s'adapter à n'importe quel adversaire. »