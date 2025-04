Togo: Terrorisme et menaces hybrides

Face à l'insécurité croissante en Afrique de l'Ouest, marquée par la montée du terrorisme, des trafics transfrontaliers et des menaces hybrides, le Togo s'organise.

Le pays a mis en place une structure stratégique baptisée Conseil National de Défense et de Sécurité (CNDS). Son rôle : renforcer la coordination des actions de sécurité sur le territoire national, dans un contexte sous-régional de plus en plus instable.

Le CNDS se présente comme un organe consultatif et stratégique, chargé d'analyser les risques sécuritaires et de proposer des politiques adaptées. Il regroupe des acteurs de haut niveau issus des forces de défense, de sécurité, des ministères concernés et des services de renseignement.

La création de ce conseil découle de la nécessité pour les États, notamment ceux du golfe de Guinée, de s'adapter à une menace qui s'étend du Sahel vers le Sud, explique Le Messager paru mercredi.