Togo: Municipales - Les partis politiques passés au scanner

À l'approche des élections municipales, l'hebdomadaire Dounia a réuni un jury indépendant pour dresser un état des lieux objectif des forces et faiblesses des principales formations politiques togolaises.

Dans son édition du jour, le journal propose une analyse approfondie du paysage politique national à travers une grille de lecture fondée sur cinq critères : organisation interne, représentativité territoriale, moyens financiers et logistiques, expérience électorale, et dynamique actuelle.

« Cette démarche vise à offrir une photographie lucide et non partisane de la scène politique togolaise, à l'aube d'un scrutin local décisif », souligne la rédaction.

L'objectif affiché est double : éclairer les électeurs et inciter les partis à plus de transparence, de rigueur et d'efficacité dans la conduite de leur projet politique.

Cette évaluation, sans complaisance, entend aussi rappeler que la gestion locale ne saurait se résumer à un simple enjeu d'influence politique, mais doit surtout répondre aux attentes concrètes des citoyens.

Dans les prochaines semaines, Dounia prévoit de publier les portraits détaillés des principales formations et de revenir, chiffres et éléments à l'appui, sur leurs atouts et limites.