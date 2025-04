Ile Maurice: Sécurité sociale - Mise en place d'un fonds pour soutenir les victimes des catastrophes liées au climat

La création d'un fonds pour soutenir les victimes des catastrophes liées au climat a été annoncée par le ministre de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale hier. Répondant à une question du député Nitish Beejan (Grand-Baie-Poudre-d'Or) au sujet des victimes des inondations soudaines survenues dans la région de Fond du Sac avant le changement de régime, Ashok Subron a annoncé que son ministère a pour mission de soulager les familles ayant perdu des proches ainsi que toutes les personnes ayant subi des pertes en termes de nécessités de base et autres biens.

Se disant également conscient de l'aggravation des impacts générés par le changement climatique, Ashok Subron a rappelé que ce système de compensation permanent pour les victimes est l'une des promesses électorales de l'alliance Parti travailliste, Nouveaux Démocrates, Mouvement militant mauricien et Rezistans ek Alternativ. Il a ajouté qu'il ne souhaite pas traiter ce sujet de manière ad hoc, sur une base ponctuelle et fragmentaire, contrairement à l'ancien régime, et a précisé qu'il sera en mesure d'en dire plus sur les modalités du projet, notamment son fonctionnement, une fois qu'il aura été discuté et avalisé par le conseil des ministres et peaufiné par les professionnels concernés.

À titre indicatif, le ministre de la Sécurité sociale a précisé qu'il existe, à ce jour, deux types de compensations pour les victimes en cas de cyclone et d'inondation. Il s'agit d'un montant de Rs 250, par personne et par nuit, dont bénéficie toute personne contrainte de quitter son domicile pour se réfugier dans un centre durant un cyclone, ainsi qu'une Flood Allowance de Rs 250, versée par membre de la famille pour une période maximum de trois jours, uniquement sur présentation d'un mémo de la police.

Concernant les victimes des inondations survenues au Morcellement Mont Plaisir à Fond-du-Sac, Ashok Subron a révélé que le ministère avait effectué des paiements à 141 foyers pour un montant de Rs 79 352, ainsi que des compensations supplémentaires de Rs 6 000 par adulte et de Rs 3 000 par enfant de moins de 18 ans, grâce à des fonds provenant du Prime Ministers Relief Fund à l'époque. Il a ajouté qu'un montant de Rs 1 761 000 a été déboursé dans cette optique par le ministère dont il est désormais à la tête.