Ile Maurice: Air Mauritius - Pertes par milliards

Le député Manoj Seeburn s'est intéressé à la situation d'Air Mauritius (MK). Il voulait des informations sur sa situation financière pour la période allant de décembre 2014 à décembre 2024 et si des pertes avaient été enregistrées durant cette période, notamment en lien avec la vente d'avions, et si un capital y avait été injecté. Navin Ramgoolam a précisé que pour l'exercice financier 2013-2014, MK avait réalisé un bénéfice de Rs 359 219 000, alors que de 2015 à 2024, elle avait enregistré une perte s'élevant à Rs 17 721 683 000. Aussi durant l'exercice financier 2017-2018, la compagnie avait cédé un A340-300 dans le cadre d'un accord de vente et cession-bail (sale and lease back), et avait enregistré une perte de Rs 107 800 000.

Au cours de l'exercice financier 2021- 2022, lorsque la compagnie a été placée sous administration volontaire, les avions suivants ont été cédés. En juin 2021, deux A319-100 ont été vendus, engendrant une perte de Rs 338 100 000. En novembre 2021, un A330-200 a été vendu et une perte de Rs 637 000 000 a été enregistrée.

Il convient de souligner qu'en juin 2021, MK a conclu un accord de consignation avec une société privée pour le démantèlement de deux A340-300, estimés à Rs 220 500 000, en pièces détachées à vendre par la société à un tiers. La somme reçue pour la cession partielle des deux avions a été de Rs 151 900 000, dont MK a reçu Rs 83 300 000 selon une formule convenue. Ainsi, la perte subie par MK s'élève à Rs 137 200 000. La perte nette totale liée à la vente d'avions s'élève à Rs 1 220 100 000.

D'informer également que le gouvernement n'a pas directement injecté de capital dans MK, mais l'a fait indirectement par l'intermédiaire d'Airport Holdings Ltd (AHL) en lui accordant une avance de Rs 12 milliards en septembre 2021, dans le cadre de la réunion dite Watershed, afin de permettre à la compagnie de fournir des fonds à MK (sous administration) pour répondre à ses besoins financiers urgents et couvrir d'autres coûts associés.

Selon Navin Ramgoolam, le ministère des Finances d'alors avait besoin de Rs 25 milliards pour tromper la population et montrer un ratio dette/PIB plus bas. AHL a été créée, regroupant 23 entités, y compris MK. La valeur réelle des actifs nets était de Rs 10 milliards, mais une valeur de goodwill de Rs 41 milliards a été ajoutée aux Rs 10 milliards pour atteindre Rs 51 milliards.

Pire encore, a-t-il ajouté, la Mauritius Investment Corporation (MIC) avait été instruite d'acheter 49 % d'AHL pour une valeur de Rs 51 milliards. La MIC a payé Rs 25 milliards pour acquérir 49 % des actions d'AHL, alors que la valeur réelle des actifs n'était que de Rs 5 milliards. «En d'autres termes, quelqu'un a volé l'argent. Et nous allons découvrir qui.» D'ajouter que KPMG a été mandaté par AHL pour enquêter sur un montant de Rs 2,5 milliards qui aurait dû être conservé comme fonds de roulement - besoin de trésorerie pour MK -, mais qui a été utilisé à d'autres fins et pour lesquelles «nous devons encore comprendre où est passé l'argent et s'il y avait une autorisation adéquate, puisque ce montant a déraillé de son objectif initial. Un audit judiciaire (forensic audit) par KPMG est en cours pour comprendre ces calculs très approximatifs», a affirmé le Premier ministre.