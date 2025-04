Afrique: CAN féminine futsal - Les Lionnes visent le trophée pour leur première participation (sélectionneur )

Dakar — L'équipe nationale féminine de futsal du Sénégal vise le trophée continental pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la discipline, prévue du 22 au 30 avril, a assuré son sélectionneur Lamine Mboup.

"On part pour gagner la Coupe d'Afrique des nations", a-t-il dit dans un entretien avec les équipes médias de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Les Lionnes de futsal ont entamé mardi, à Thiès, la dernière phase de leur préparation pour cette compétition qui se déroulera à Rabat, au Maroc.

"Nous allons rivaliser avec nos adversaires pour le Sénégal. Nous représenterons le Sénégal. Nous voulons amener le trophée pour le Sénégal", a déclaré le technicien sénégalais.

L'équipe nationale féminine de futsal a été largement battue par celle du Maroc en amical à deux reprises au mois de mars dernier, dont un cinglant 13-0.

"Nous sommes des gens qui aiment les défis, on va aller défier nos adversaires et essayer de remporter la Coupe si possible, par la grâce de Dieu", a insisté Lamine Mboup.

Lamine Mboup a fait observer que la sélection sénégalaise est composée de "jeunes joueuses" en apprentissage, mais constitue une équipe "compacte, ouverte, avec une bonne ambiance".

L'ancien attaquant de la Jeanne de Dakar et de l'équipe nationale dans les années 1990 a appelé à soutenir davantage ses joueuses, en vue de les pousser à atteindre des résultats satisfaisants.

La CAN féminine de futsal est qualificative pour la Coupe du monde qui se déroulera aux Philippines du 21 novembre au 7 décembre 2025.

Les Lionnes sont logées dans le groupe C, avec Madagascar et la Tanzanie. Le Maroc, pays organisateur, figure dans le groupe A, en compagnie du Cameroun et de la Namibie.

La poule B regroupe la Guinée, l'Angola et l'Égypte.