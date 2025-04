Madagascar: Grave accident à Behoririka - Un taxi-be fauche cinq piétons, dont un bébé de 4 mois

Un accident de la circulation impliquant un taxi-be a semé la panique hier matin à Behoririka, sur la rue Dokotera Ramisaray. Vers 10h30, une voiture de type Mercedes-Benz Sprinter, en provenance d'Analakely et se dirigeant vers Behoririka, a heurté successivement un scooter Yamaha, puis plusieurs piétons. Le bilan est lourd : cinq blessés, dont un nourrisson de 4 mois. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident aurait été causé par une défaillance mécanique du véhicule. Le taxi-be, conduit par un homme de 46 ans, a d'abord percuté un motocycliste de 38 ans circulant dans la même direction, avant de faucher trois piétons âgés de 21, 30 et 36 ans, ainsi qu'un bébé porté par sa mère.

Sous la violence du choc, toutes les victimes ont été blessées. Elles ont été évacuées d'urgence au Centre hospitalier Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). La mère du nourrisson, grièvement touchée, a été admise au service de réanimation. L'état des autres victimes reste préoccupant, mais stable selon les informations médicales. Le conducteur du taxi-be, quant à lui, a été placé en garde à vue par la police nationale. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident et établir les responsabilités. Ce drame remet, une fois de plus, en lumière l'état alarmant des transports en commun dans la capitale.

Les défaillances mécaniques sont régulièrement pointées du doigt comme causes principales des accidents de la route. Malgré les contrôles effectués par les forces de l'ordre et les responsables des visites techniques, de nombreux véhicules circulent dans un état de délabrement avancé, mettant en danger la vie des passagers et des piétons. De leur côté, les propriétaires de ces véhicules évoquent les coûts élevés de l'entretien, notamment en raison du prix des pièces détachées, ainsi que la dégradation des routes qui accélère l'usure de leurs voitures.

Toutefois, ces arguments ne sauraient justifier le manque d'entretien de véhicules appelés à transporter quotidiennement des dizaines de personnes. Cet accident dramatique appelle une réponse urgente et coordonnée des autorités, notamment en matière de contrôle technique, de sensibilisation des conducteurs et d'amélioration des infrastructures routières. La sécurité des usagers de la route ne peut plus être laissée au hasard.