Madagascar: Semaine nationale de l'Eau - Série de conférences débats au programme

Coup d'envoi, ce jour, de la Semaine nationale de l'Eau, laquelle se tiendra les 16, 17 et 18 avril 2025. Outre la centaine - ou presque - de stands érigés à l'occasion de l'événement au Stade Barea à Mahamasina, une série de conférences débats sont également au programme lors de ces trois jours. Sept thématiques majeures ont été annoncées, incluant celle des « Opportunités des projets Eau-Assainissement-Hygiène (EAH) pour le secteur privé » et celle intitulée « Les métiers de l'eau : opportunités professionnelles variées et enrichissantes », toutes deux, abordées ce jour à partir de 14h10 à la salle de conférence du Stade Barea.

Cinq autres thèmes seront abordés demain 17 avril. Dans la matinée, de 9h30 à 10h30 seront développés les thèmes de l'« Approche opérationnelle de la GIRE à Madagascar » ; « La gouvernance de l'eau et de l'assainissement pour une gestion efficace et transparente du secteur », ainsi que le thème concernant la démarche visant à « Intégrer les enjeux de l'eau dans les stratégies des RSE », abordé à partir de 11h. Dans l'après-midi, à partir de 14h10 deux derniers thèmes, d'une part, sur « Les systèmes de suivi et évaluation du secteur EAH à Madagascar », et d'autre part, le « WASH dans les institutions ».

Ces trois jours de conférences débats constitueront un véritable tour d'horizon du secteur de l'eau-assainissement-hygiène à Madagascar, à l'issue duquel, ce domaine de l'EAH qui représente encore un défi majeur pour le pays, est appelé à tendre vers une évolution positive qui profitera à l'ensemble de la population de Madagascar.