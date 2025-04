Soudan: Le consul général du consulat du pays à Djeddah salue l'intérêt du Royaume pour l'éducation

Médine — L'ambassadeur Kamal Ali consul général au consulat du Soudan à Djeddah, en Arabie saoudite a salué l'intérêt du Royaume pour l'éducation, la construction de ponts entre la connaissance et la science, et son soutien continu au Soudan, lui donnant l'opportunité d'étudier à l'Université islamique de Médine, où le nombre de diplômés soudanais de l'université a dépassé mille deux cents (1 200) étudiants, et 320 étudiants étudient actuellement à l'université.

S'exprimant mardi lors de la cérémonie de clôture du Festival des cultures et des peuples au Pavillon soudanais, il a salué le leadership du Royaume d'Arabie saoudite et son plan stratégique visant à construire les peuples et à diffuser la culture, la science et la connaissance à l'échelle mondiale, affirmant que le Royaume est devenu un État pivot qui a un impact significatif sur le monde et la région, bien sûr.

L'Ambassadeur a apprécié le rôle important joué par les étudiants soudanais dans l'organisation du pavillon soudanais au festival, qu'il a décrit comme un effort louable pour refléter la culture et le patrimoine du Soudan dans le monde. Il a souligné que la diplomatie populaire est un facteur indispensable pour projeter l'image brillante et la présence du Soudan dans les forums internationaux.

Il a souligné que les étudiants soudanais à Médine travaillent sous les auspices de la communauté locale, ce qui représente un modèle qui devrait être imité dans d'autres régions du Royaume d'Arabie saoudite concernant le travail des communautés et leur souci de présenter une bonne image et de présenter le Soudan aux enfants résidant dans le Royaume.

Il a déclaré que le pavillon soudanais a attiré l'attention sur la façade avant avec l'image du Palais républicain, qui portait un symbolisme national pour suivre le rythme des grandes victoires remportées à l'intérieur du Soudan par les forces armées soudanaises, les forces conjointes, les services de sécurité et la résistance populaire contre la milice terroriste Al-Dagalo, qui a répandu la corruption dans le pays et déplacé des millions de citoyens, louant le Royaume pour avoir accueilli les Soudanais.

Lors de son discours, il a salué les grandes victoires remportées par les forces armées soudanaises et d'autres forces, soulignant que le Soudan est à l'abri des conspirations régionales et internationales, exprimant son optimisme quant à la victoire qui viendra libérer chaque centimètre du pays.

En conclusion, il a salué la visite des responsables saoudiens, dirigés par Son Altesse le Prince Salman bin Sultan bin Abdulaziz, gouverneur de la région de Médine, alors que le pavillon soudanais a été admiré par les visiteurs./OSM