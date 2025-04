Soudan: Les Soudanais manifestent à Londres pour protester contre la conférence de Londres et les violations commises par la milice et ses partisans.

Londres — Des Soudanais de plusieurs villes britanniques se sont rassemblés mardi dans une grande marche, pour protester contre la conférence organisée par la Grande-Bretagne sur le Soudan et dénoncer les crimes et violations commis par la milice FSR contre des civils non armés dans les camps de Zamzam et d'Abu Shawk.

Les manifestants ont dénoncé les pays participant à la conférence, qui soutiennent la milice, et ont scandé des slogans dénonçant le soutien des Émirats arabes unis à la milice des Forces de soutien rapide FSR.

Les manifestants ont estimé que la conférence visait à améliorer leur image et ont brandi des drapeaux soudanais en scandant « Une armée, un peuple ».

Les manifestants ont condamné les crimes et violations commis par la milice FSR dans les camps de Zamzam et d'Abou Shawk, le siège d'El Fasher et les bombardements d'artillerie qui ont entraîné la mort de civils non armés.

Les manifestants ont affirmé leur rejet de la conférence, qui accueille des pays qui soutiennent la milice FSR, soulignant que le Soudan est un État indépendant et souverain qui n'accepte pas l'ingérence dans ses affaires intérieures./OSM