Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la violence sexuelle en période de conflit

Port Soudan — Le ministre des Affaires étrangères Dr. Ali Youssef a rencontré mardi4zrs dans son bureau Mme Pramila Patten, Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence sexuelle dans les conflits.

Son Excellence a réitéré l'engagement du gouvernement soudanais à lutter contre les violences sexuelles et à prendre en charge les victimes de violences sexuelles, malgré les graves violations commises par les milices rebelles, qui ont utilisé la violence sexuelle et le viol comme arme d'une manière sans précédent, y compris l'esclavage sexuel et le mariage forcé, sans épargner les enfants. Il a réitéré la volonté du Soudan de coopérer avec les Nations Unies pour renforcer la protection des femmes et des enfants au Soudan et pour demander des comptes aux auteurs de ces actes.

Pour sa part, Mme Patten a affirmé que sa visite s'inscrit dans un esprit de solidarité avec les victimes de violences sexuelles, en particulier les femmes et les filles, exprimant sa satisfaction pour les réunions qu'elle a eues avec les responsables, qui ont été caractérisées par la franchise et la transparence et ont reflété la forte volonté et l'engagement du gouvernement à lutter contre les violences sexuelles et sa volonté de coopérer avec son bureau dans la mise en oeuvre du cadre de coopération, dont le renouvellement sera convenu et signé ce mardi./ OSM