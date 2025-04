Soudan: Minni Minawi lance un appel au secrétaire général de l'ONU concernant la situation humanitaire dans le camp de personnes déplacées de Zamzam et dans la ville d'El Fasher.

Port Soudan — Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi, a attiré l'attention sur la situation humanitaire catastrophique et en rapide détérioration dans le camp de Zamzam pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays, la ville d'El Fasher, le camp de Naivasha, le camp d'Al Salam et la localité d'Um Kadada, dans l'État du Nord-Darfour.

Cette déclaration fait suite à un appel lancé par la mission au Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, à New York, concernant la crise humanitaire dans le camp de personnes déplacées à l'intérieur du pays de Zamzam et à El Fasher, au Nord-Darfour, et à la suite de l'attaque lancée par la milice des Forces de soutien rapide le 12 avril contre le camp de personnes déplacées à l'intérieur du pays de Zamzam.

Dans une lettre adressée au Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, le gouverneur du Darfour a exigé la libération immédiate des femmes et des enfants enlevés, le transport sans entrave de nourriture et de fournitures médicales depuis la périphérie d'El Fasher vers la population affectée à l'intérieur de la ville et vers les camps de déplacés, et la levée immédiate du siège d'El Fasher.

Minawi a affirmé l'engagement du gouvernement envers le droit international humanitaire, sa volonté de voir les agences de l'ONU participer à la fourniture d'une aide vitale par voie terrestre et aérienne, et sa volonté de fournir toutes les installations ou protections nécessaires pour garantir que l'aide parvienne à ceux qui en ont besoin./OSM