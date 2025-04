Soudan: Un comité de haut niveau a été formé pour traiter et régulariser la situation des personnes déplacées fuyant le camp de Zamzam vers El Fasher

El Fasher — Le Conseil du gouvernement de l'État du Nord-Darfour, dirigé par le gouverneur par intérim, Hafiz Bakhit Mohamed, a tenu une réunion d'urgence aujourd'hui au siège du Secrétariat général du gouvernement à El Fasher pour discuter des répercussions de la situation humanitaire dans la ville d'El Fasher, à la suite du ciblage du camp de personnes déplacées de Zamzam par la milice rebelle des Forces de soutien rapide, et du grand mouvement de déplacement dont la ville d'El Fasher est témoin ces jours-ci, par ceux qui fuient le camp en quête de sécurité et de stabilité.

Le chef du Conseil suprême de la culture et des médias de l'État, le porte-parole officiel du gouvernement, Khaled Youssef Abdel Rahim "Abu Warqa", a révélé dans une déclaration à (SUNA) que le conseil a discuté des conditions humanitaires des personnes déplacées en général, et a conclu avec un certain nombre de directives et de décisions, soulignant à cet égard qu'un comité supérieur a été formé pour traiter et régulariser les conditions des personnes déplacées, en plus de sous-comités spécialisés dans la fourniture d'abris, de nourriture, d'eau et de santé, en plus de la protection contre le risque de ciblage de l'artillerie.

Abu Warqa a reconnu qu'El Fasher souffre d'une grave pénurie d'eau potable, ce qui menace la situation humanitaire désastreuse.

Il a ajouté que le Conseil avait proposé un certain nombre de solutions pour faire face à la situation humanitaire, qui seraient mises en oeuvre dans les prochaines heures.

Le porte-parole officiel a souligné l'importance de la décision émise par le Comité de sécurité de l'État concernant l'imposition d'un couvre-feu dans la ville d'El Fasher, pour préserver la vie des citoyens et leur sécurité contre les menaces sécuritaires, notamment à la lumière des attaques des milices ciblant la ville.

Il a réitéré l'appel aux citoyens à respecter les heures de couvre-feu, qui seront à partir de 19 heures. jusqu'à 5 heures du matin, à compter d'aujourd'hui, mardi 15 avril./ OSM