Congo-Kinshasa: A Beni, l'ambassadrice de Belgique en RDC dénonce l'occupation armée et l'exploitation illégale des ressources dans les Kivu

En séjour à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu, le mardi 15 avril, l'ambassadrice de Belgique en RDC, Roxane de Bilderling, a condamné l'occupation armée et l'exploitation illégale des ressources dans les provinces du Nord et Sud-Kivu par les rebelles du M23.

La diplomate belge a exprimé sa préoccupation face à la souffrance des populations locales : « On ne peut pas accepter qu'un pays envoie ses troupes dans un autre pays pour l'occuper, s'emparer de ses ressources et faire souffrir sa population », a-t-elle déclaré à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur du Nord-Kivu, le général Évariste Kakule Somo.

Les deux personnalités ont échangé sur La guerre d'occupation menée par le M23/AFC, soutenue selon les autorités congolaises par le Rwanda, les priorités humanitaires, notamment l'accès aux soins et l'aide d'urgence et les enjeux sécuritaires et infrastructurels, avec un focus sur les projets de développement dans la région.

Roxane de Bilderling a salué la vision en trois piliers présentée par le gouverneur, particulièrement sur le plan humanitaire prévoyant le renforcement de l'aide aux déplacés et aux zones critiques, la réhabilitation de la piste de l'aéroport de Beni pour « reconnecter la région au reste du pays et à la sous-région » et la lutte contre les groupes armés et stabilisation territoriale.

Engagement de la Belgique

L'ambassadrice a réaffirmé le soutien sans équivoque de la Belgique à l'intégrité territoriale de la RDC, rappelant que son pays a été « en pointe pour condamner l'occupation et exiger des sanctions internationales ». Elle a ajouté : « La Belgique assume pleinement les répercussions politiques de cette position, car il s'agit d'un principe fondamental : aucun État ne peut violer la souveraineté d'un autre. »