Congo-Kinshasa: Le gouvernement annonce la destruction des habitations construites en zones interdites pour prévenir les inondations

Le gouvernement a annoncé, mardi 15 avril, la destruction des habitations construites en zones interdites afin de prévenir les inondations.

Cette décision a été prise lors d'une réunion tenue à la Cité de l'Union africaine, présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en présence de la cellule de crise chargée d'évaluer la situation sur le terrain.

Selon la présidence de la République, cette cellule informera prochainement les mesures concrètes, notamment la démolition des infrastructures érigées dans les zones non constructibles de Kinshasa.

À l'issue de la réunion, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a révélé que le bilan des inondations causées par les pluies torrentielles des 4 et 5 avril a été révisé à la hausse : 75 décès, contre 45 initialement annoncés et plus de 11 000 sinistrés hébergés dans quatre sites pris en charge par les autorités.

Face à cette situation critique, le porte-parole a expliqué que le président Tshisekedi a demandé au gouvernement et à la cellule de crise d'analyser en profondeur les causes du désastre et d'établir un état des lieux précis des besoins afin d'y répondre.

« Le deuxième volet concerne la réponse gouvernementale pour s'attaquer aux causes de ces inondations. Si les catastrophes naturelles jouent un rôle, la responsabilité humaine est majeure dans cette tragédie », a-t-il souligné, insistant sur l'urgence de réguler l'urbanisation anarchique.