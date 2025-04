Madagascar: Opposition - La cellule de crise contre la visite d'Emmanuel Macron

N'ayant visiblement pas obtenu, du moins jusqu'ici, de réponse positive de la part de l'Elysée quant à sa demande de rencontre avec Emmanuel Macron, les « mpanohitra » changent de langage et s'...opposent à la visite du président français prévue les 23 et 24 avril prochains.

Crise politique

« On n'a plus besoin de la France à Madagascar, ça suffit », martèle Monja Roindefo, chef de file de la cellule de crise, quand bien même il n'y aurait pas de crise politique comme en 2002 ou 2009 dans le pays. Toujours est-il que la position du fils héritier du leader nationaliste est partagée par les Alain Andriamiseza (HIFFIM) ; Roger Ralison (HPM) ; Pasteur Edouard Tsarame (RMDM) ; Benarivo (Triangle du Nord et Sud) ; Barison Rakotomanga (Randrana sendikaly)... Ceux-là même qui se sont réunis dimanche dernier, pendant presque 5 heures de temps, dans un domicile privé sis du côté de Bibilava où ils ont craché leur... venin sur le régime en place en général et la visite d'Emmanuel Macron en particulier.

Valeurs malgaches

Ils entendent contrecarrer l'arrivée du numéro Un français sur notre sol, au mépris des valeurs malgaches connues et reconnues pour l'hospitalité légendaire de son peuple. Les opposants de tous bords envisagent notamment d'organiser une grande manifestation qui mobiliserait des milliers de personnes dont 1 200 syndicalistes, 600 membres du HIFFIM et du RMDM, des étudiants affiliés au HPM... L'opposition compte - au propre comme au figuré - ratisser large et faire entendre sa voix à travers des banderoles ainsi que des tracts, faute de pouvoir parler directement au maître de l'Elysée dont l'agenda ne prévoit, à priori, aucune rencontre avec l'opposition.

Règles protocolaires

En effet, il s'agit avant tout et surtout d'une visite d'Etat, c'est-à-dire sur invitation d'un chef d'Etat souverain à un autre chef d'Etat étranger souverain. Avec tout un ensemble de règles protocolaires d'usage à travers le monde, qui ne permet pas à l'opposition de s'inviter ou d'être un invité surprise, fut-il de... marc. Sans allusion à Ravalomanana qui s'est invité pour sa part en France où il a fait une déclaration commune avec un autre ancien président exilé à Paris, alors que l'opposition ne veut pourtant pas du président français à Madagascar. C'est à l'image des contradictions et clivages internes dans les rangs des « mpanohitra ».