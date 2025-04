Madagascar: Vision du pays - Une famille malgache à l'assaut de l'Everest

Ayant réussi de nombreux exploits dans les secteurs socio-économiques à Madagascar, Zouzar Bouka, fondateur de Vision Madagascar, montre avec ses deux fils que les plus grands défis peuvent être relevés avec de la bonne volonté et de la persévérance.

Un rêve national en marche. C'est ce que représente la grande aventure baptisée « From Madagascar to Everest ». Zouzar Bouka et ses deux fils, Raj-Alexandre et Rais, s'apprêtent à inscrire une page inédite dans l'histoire de l'alpinisme malgache. Actuellement au Népal, ils visent l'ascension du mont Everest, toit du monde culminant à 8 848 mètres. Leur ambition : devenir la première famille originaire de Madagascar à atteindre ce sommet mythique.

Cette aventure dépasse le simple exploit sportif. Elle symbolise la persévérance, l'attachement familial et la volonté de faire rayonner Madagascar à l'échelle internationale.

Progression méthodique

L'expédition actuelle est le fruit d'une préparation longue et rigoureuse, amorcée en 2021. Sur le sol malgache d'abord, les Bouka ont arpenté des reliefs emblématiques tels que le pic Boby, le Tsiafajavona, les hauts plateaux de l'Imerina ou encore les formations spectaculaires du Makay.Puis, ils se sont attaqués à des sommets internationaux toujours plus exigeants. En 2023, ils conquièrent le Kilimandjaro (5 895 m), puis enchaînent les ascensions techniques : Mount Baker, Island Peak, Lobuche, Ojos del Salado, et en février 2025, l'Aconcagua, le plus haut sommet des Amériques (6 961 m). Des étapes cruciales pour se forger une expérience solide en haute montagne.

Everest

Au-delà du défi physique, l'ascension de l'Everest représente un parcours intérieur intense, selon les connaisseurs. Gravir ce sommet exige non seulement une préparation corporelle extrême, mais aussi une force mentale inébranlable. Pour beaucoup, c'est un voyage vers soi-même, une transformation forgée par l'effort, la solitude et la discipline.

La famille Bouka suit actuellement un programme d'acclimatation très précis, indispensable pour s'adapter aux conditions extrêmes de l'altitude. Le départ progressif vers les camps d'altitude est prévu courant avril, avec une tentative de sommet envisagée entre le 15 et le 20 mai 2025.

Logistique millimétrée

L'expédition s'appuie sur l'expertise de l'organisme CTSS, qui privilégie l'itinéraire népalais par la face sud. Cette voie offre des avantages décisifs : infrastructures solides, secours héliportés possibles jusqu'au camp 2, base médicale permanente au camp de base, et conditions météorologiques plus favorables que sur la face nord tibétaine, souvent instable administrativement.

Le trajet jusqu'au camp de base emprunte la spectaculaire vallée du Khumbu, jalonnée de panoramas himalayens à couper le souffle. Des jours de réserve sont prévus pour faire face aux imprévus liés à l'altitude ou au climat, afin de préserver la sécurité de tous.

Aventure collective

Depuis leur départ de Madagascar en décembre 2024, Zouzar, Raj-Alexandre et Rais vivent une aventure humaine hors du commun. Certes, il s'agit d'une quête personnelle et familiale, mais cette aventure représente également un symbole fort d'un pays tout entier qui regarde vers les hauteurs. Leur voyage incarne les valeurs d'effort, de transmission et de dépassement de soi. En cas de succès, ils deviendront les premiers Malgaches à planter les couleurs de la Grande Île au sommet du monde, inspirant toute une génération à croire en ses rêves, aussi hauts soient-ils.