Madagascar: Projet touristique à Nosy Sakatia - Des milliers d'emplois directs et indirects générés

À l'heure où Madagascar mise sur un développement touristique responsable et tourné vers l'avenir, un projet exemplaire émerge au coeur de l'archipel de Nosy Be. Green Mada Land, entreprise malgache fondée en 2015 par des natifs de la région, concrétise une vision ambitieuse : faire de Nosy Sakatia un modèle de tourisme écologique, inclusif et durable.

Récemment, la société s'est vu confier l'exploitation d'une partie de la Réserve Foncière Ampasindava-Sakatia, à l'issue d'un Appel à manifestation d'intérêt lancé par le ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie. Sélectionné pour la solidité de son business plan et la rigueur de ses études de faisabilité, le projet a été salué lors du Forum national des investissements comme un exemple à suivre pour l'ensemble du secteur.

Green Mada Land bénéficie depuis le 18 août 2016 d'un bail emphytéotique de 50 ans reconductible tacitement sur une superficie de 17 hectares. Un cadre légal consolidé par un certificat d'immatriculation en date du 17 mars 2025. Située dans une zone classée Réserve foncière touristique (RFT) depuis l'an 2000, Nosy Sakatia interdit toute vente foncière, faisant du bail le seul outil de partenariat entre investisseurs et l'État.

Mais au-delà du volet juridique et économique, c'est bien l'approche humaine et environnementale qui distingue cette initiative. Le projet est pensé en parfaite osmose avec la communauté locale, dans le respect des coutumes, des savoir-faire et de la dynamique sociale de l'île. « Notre engagement repose sur une vision partagée : celle d'un développement enraciné dans le tissu local, où chaque habitant devient acteur de sa propre croissance« , déclare un représentant de l'entreprise.

Synergie publique-privée

Les retombées attendues sont significatives : des milliers d'emplois directs et indirects devraient être générés, soutenant ainsi la lutte contre la précarité et favorisant la montée en compétence de la main-d'œuvre locale. Green Mada Land se positionne ainsi comme un véritable partenaire stratégique du développement régional, notamment pour la région DIANA.

En collaboration étroite avec le ministère du Tourisme, l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar) et le Projet PIC (Pôles Intégrés de Croissance), l'entreprise a également mis en place un dispositif de préservation des écosystèmes, du patrimoine culturel et des ressources humaines de l'île. Cette synergie publique-privée incarne une conviction forte : le tourisme malgache ne peut s'épanouir qu'en conciliant croissance et protection de l'environnement.

Dans un contexte où la souveraineté économique et la durabilité deviennent des impératifs, Green Mada Land appelle l'État à soutenir et sécuriser les investissements stratégiques portés par des acteurs nationaux. « Ce projet ne profite pas uniquement à Nosy Sakatia. Il trace une voie vers un avenir prospère pour Nosy Be et pour Madagascar dans son ensemble« , a soutenu la société dans un communiqué. Nosy Sakatia, joyau naturel, devient ainsi le théâtre d'une nouvelle manière d'investir, de construire, et surtout, de rêver l'avenir du tourisme malgache.