Afrique de l'Est: Padel - M1000 - Madagascar décroche deux podiums à Maurice

Lors du tournoi Afrasia Bank Padel League 2025 - M1000, qui s'est tenu ce week-end à Maurice, Madagascar a fait honneur à ses couleurs en alignant quatre équipes compétitives, deux masculines et deux féminines. Malgré un tableau relevé, la Grande Île a décroché deux troisièmes places, démontrant un niveau de jeu prometteur.

Chez les hommes, le duo Miary Zo Rakotondramboa et Corentin Haëner a atteint les demi-finales, s'inclinant face aux numéros 1 mauriciens, Amaury et Mathieu, avant de s'imposer face à Oscar et Ulrich pour la troisième place. Marin Fontaine et Gary Ah-Waye, quant à eux, ont terminé à la septième position après une élimination en quarts de finale. Du côté des femmes, Fitia Robinson et Sariaka Radilofe ont également brillé, atteignant les demi-finales où elles ont été stoppées par Anna Blue et Elisa, premières de La Réunion. Elles ont ensuite dominé Mégane et Mélanie de Maurice pour décrocher la troisième marche du podium. Claudia Andriantsitohaina et Ashley Laporte se sont classées sixièmes, éliminées en quarts. Gary Ah-Waye, l'un des représentants malgaches, a salué l'expérience : « Le M1000 s'est très bien passé. Affronter les meilleurs joueurs mauriciens, comme Amaury et Mathieu ou Nicolas et Josselin, était une très belle expérience. Nous pouvons retenir de ce tournoi que nos joueurs ont de bons niveaux et qu'à Maurice il y a encore un gap assez élevé. Et cela nous prépare aussi par rapport à la deuxième édition du tournoi Island Padel Cup en Octobre, à Maurice ». Il a également souligné les conditions de jeu particulières : « À zéro mètre d'altitude, les balles sont plus lentes, les échanges perdurent, et l'atmosphère humide rend le jeu ultra physique. Arriver deux jours plus tôt nous a permis de mieux nous adapter. »

Encadrée par le coach Eugénio, l'équipe malgache a su tirer des enseignements précieux. « Merci également à Eugénio Raniriharinosy de nous avoir accompagnés et de nous coacher lors de ce séjour. Il a vraiment apporté beaucoup de sérénité au sein du groupe. En tout cas, très content de la performance de chacun des deux joueurs », a conclu Gary. Madagascar repart de Maurice avec des podiums, de l'expérience et une détermination renforcée pour hisser encore plus haut le drapeau malgache dans le padel régional.