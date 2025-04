Madagascar: Christian Ntsay - Obligation de résultats pour les sociétés à participation de l'État

Le gouvernement braque son attention vers les actifs de l'État dans les entreprises. Les administrateurs qui représentent l'État au sein de ces différentes sociétés ont reçu des consignes du Premier ministre.

Le Premier ministre, Christian Ntsay, a exhorté les représentants de l'État siégeant au sein des conseils d'administration des entreprises à participation publique à faire preuve d'un engagement sans faille en faveur d'une gestion efficace, transparente et orientée vers des résultats concrets. Cette déclaration a été faite hier matin lors d'une réunion tenue à Anosy, en présence de la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ainsi que du directeur général du Trésor public, Andry Rajaofetra.

Selon le chef du gouvernement, ces entreprises doivent jouer un rôle de levier dans le développement économique du pays, « en ligne avec la vision du président de la République, Andry Rajoelina, et la Politique générale de l'État » a-t-il soutenu. L'exécutif veut mettre fin à la récréation au niveau des entreprises où l'État a investi des actifs. Hier, Christian Ntsay a insisté sur la nécessité d'une gestion rigoureuse et performante, en rappelant le cadre légal régissant les responsabilités des administrateurs publics.

Dans cette dynamique, le gouvernement va bousculer les représentants de l'État dans ces entreprises à produire davantage. Selon le communiqué de la Primature, de nouveaux référentiels seront introduits pour évaluer les performances des entreprises publiques, en tenant compte non seulement de leur impact économique, mais aussi de leur contribution sociale et environnementale. Une manière pour l'exécutif d'avoir un oeil sur la qualité des différentes copies qui lui seront rendues par ces entreprises. Ces critères permettront de mesurer la capacité de ces entités à générer un développement inclusif et durable, estime-t-on.

104 représentants

Le Premier ministre a également annoncé l'adaptation prochaine du cadre budgétaire national pour garantir que l'État tire pleinement profit de ses nombreuses participations, avec des retombées concrètes pour la population à travers les politiques publiques et les investissements prioritaires. La transparence dans la prise de décision, la redevabilité et la coordination étroite entre les entreprises, les ministères de tutelle et les représentants de l'État sont identifiées comme des piliers essentiels de cette réforme insufflée depuis Mahazoarivo. Christian Ntsay a conclu en appelant les 104 représentants présents à faire preuve de professionnalisme et d'intégrité, en alignant leurs actions sur les priorités nationales et en contribuant activement à bâtir une économie saine, performante et exempte de corruption.