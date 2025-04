Madagascar: Financement climatique - Le premier « budget vert » en 2026

Madagascar renforce son engagement en faveur du financement climatique et ambitionne de se doter de son « budget vert » dans la Loi des finances 2026.

« Investir pour le futur ou financer les dégâts et dommages laissés par les cyclones. » Une question que le gouvernement se pose chaque année lors de l'élaboration des projets de loi des finances si l'on s'en tient aux dires de Max Andoniaina Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable en marge de l'atelier national de validation qui s'est déroulé à Antananarivo, hier. Face à ce défi, le gouvernement entend disposer de son premier budget vert à l'horizon 2026. La première démarche entretenue par l'Exécutif est de mettre en place une nomenclature budgétaire spécifique des dépenses climatiques. Ce qui « permet d'identifier, de suivre et d'évaluer de manière rigoureuse les dépenses liées à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique. »

Collaboration

Le fait que Madagascar ne dispose pas de cet outil « entrave l'analyse des politiques publiques environnementales, gêne l'allocation efficace des ressources, et complique la mobilisation de financements climat » , a-t-on fait savoir durant l'atelier d'hier. L'élaboration de cette nomenclature s'est faite grâce à une collaboration du ministère en charge de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), celui des Finances ainsi que l'appui du département des finances publiques du FMI, et des experts du Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophe (UNDRR). Le tout, avec le soutien financier du Gouvernement du Japon. « Ce document budgétaire vise à renforcer la transparence sur les efforts publics en faveur du climat et à faciliter la mobilisation de financements additionnels, tant nationaux qu'internationaux », conclut-on.