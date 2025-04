Madagascar: CSI - Mise en oeuvre de la SNLCC pour priorité

Jean Louis Andriamifidy prend officiellement les commandes du Comité de sauvegarde de l'intégrité (CSI). Lors de sa prise de fonction officielle, le nouveau président a exprimé sa reconnaissance face à l'engagement de l'État malgache dans la lutte contre la corruption, notamment à travers l'élaboration de la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption (SNLCC) 2025-2030, aujourd'hui en phase de vulgarisation.

Il a insisté sur l'importance de traduire cette stratégie en actions concrètes et efficaces, via des mécanismes de mise en oeuvre adaptés et suivis. Ancien directeur général du BIANCO (2014-2019) et ex-président du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption, Jean Louis Andriamifidy succède à la présidence du CSI avec pour mission prioritaire la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption (SNLCC) 2025-2030. Le Conseil des ministres a nommé Jean Louis Andriamifidy à la tête du Comité pour la sauvegarde de l'intégrité (CSI). La passation de service avec Lala Ratsirahonana, président par intérim sortant, s'est tenue lundi dernier au siège du CSI à Andohatapenaka en présence du Secrétaire Général de la Présidence, des membres du CSI et des représentants du Système national anti-corruption. Il entend renforcer la crédibilité et l'efficacité des institutions en charge de la bonne gouvernance, dans un esprit de transparence et de collaboration.