Madagascar: Santé - Fondation HV - Mission médicale pour 6.000 bénéficiaires à Fiombonana et Andoharanofotsy

La Fondation HV, en partenariat avec l'organisation internationale SSSIO (Sri Sathya Sai International Organization), organisera une mission médicale gratuite dans le district d'Atsimondrano, et d'Antananarivo Renivohitra, du 21 au 25 avril 2025.

Cette initiative, visant à offrir des soins de santé accessibles aux populations vulnérables, se tiendra à l'École Catholique St Vincent de Paul de Fiombonana les 21 et 22 avril, puis à l'École Catholique Saint Pierre d'Andoharanofotsy les 23, 24 et 25 avril, de 8h30 à 16h30. « Cette mission s'inscrit dans notre engagement à faciliter l'accès aux soins pour les plus démunis et à renforcer la prévention médicale dans les zones à faible couverture sanitaire », a déclaré Shekina Andriamanarivo, directeur des relations publiques de la Fondation HV. Une équipe de 75 médecins et infirmiers, locaux et internationaux, composée de généralistes, pédiatres, cardiologues, gynécologues, ophtalmologues, dentistes et autres spécialistes, offrira consultations gratuites, médicaments et traitements adaptés. Entre 5 000 et 6 000 bénéficiaires sont attendus.

Cette action solidaire, soutenue par les mairies de Fiombonana et d'Andoharanofotsy, ainsi que par le ministère de la Santé, reflète l'engagement RSE du groupe HV. Présent dans l'industrie, la distribution, l'immobilier et employant plus de 3 500 collaborateurs, le groupe, à travers sa fondation dirigée par Sanjeev Hematlal, oeuvre également dans l'éducation, la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. « Nous remercions l'État, à travers le Ministère de la Santé pour son autorisation et invitons les populations des communes environnantes à bénéficier de ces soins », a ajouté Shekina Andriamanarivo. Le maire d'Andoharanofotsy, Henintsoa Rakotoarimanana, a salué l'initiative : « Tout le monde a besoin d'une consultation médicale. Nous remercions la Fondation HV pour cette opportunité offerte gratuitement par des médecins qualifiés ». Un suivi des patients nécessitant des traitements supplémentaires est également prévu, renforçant l'impact de cette mission sur la communauté.