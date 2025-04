Madagascar: 190 ans de la Bible en langue malgache - L'apogée de la célébration, le 21 juin 2025

1835-2025 : La Bible traduite et imprimée en langue malgache a vu le jour il y a 190 ans. L'événement est célébré de diverses manières depuis le début de cette année dans les églises chrétiennes, notamment lors du dimanche de la Bible, le 9 février 2015. La célébration sera à son apogée le 21 juin 2025, jour anniversaire de l'achèvement de l'impression de la Bible en malgache. Une grande cérémonie de célébration aura lieu au CCI Ivato ce jour du 21 juin 2025.

La Bible en malgache est la première Bible traduite en langue nationale en Afrique. La genèse de cette traduction remonte au XIXe siècle sur une initiative des deux missionnaires anglais de la London Missionary Society (LMS) David Jones et David Griffiths, aidés par Jeffreys, James Cameron et J.J. Freeman, avec l'implication de douze Malgaches alors élèves des missionnaires. La traduction du nouveau testament a été achevée en 1830, tandis que la bible complète (imprimée à Imarivolanitra par Baker et Kitching) le 21 juin 1835.

S'ensuivent plusieurs démarches de révisions de la traduction, dès 1845, et de manière plus concrète à partir de 1852 où a débuté le travail de révision par Griffiths et J. J. Freeman avec l'aide du Révérend T. W. Meller, surintendant éditeur au sein de la British Foreign Bible Society. La révision du nouveau testament a été achevée en 1855, tandis que l'ancien testament, en 1865. Il s'agit alors de la toute première révision de la Bible en malgache de 1835, tandis que la seconde révision a débuté en 1866, sous la direction du Révérend Robert Toy, désigné par la LMS pour réaliser ce travail. La seconde révision du nouveau testament a ainsi été achevée en 1868. Cette version a été éditée en 1870. La révision de l'ancien et du nouveau testament, réunis en un seul livre, a été achevé en 1871.

Grande révision

Une troisième révision, également appelée la grande révision a débuté en 1873 pour durer quasiment quatorze ans, avec l'implication d'une demi-douzaine de missions chrétiennes présentes à Madagascar, dont la mission norvégienne, la mission anglicane et les Friends (Friends Foreign Missionary Association ou FFMA). On notera également la grande implication de dizaines de Malgaches, dont Andrianaivoravelona. La grande révision a été achevée en 1887. La quatrième révision a eu été menée en 1908 et 1909 sous la direction de James Sibree.

Notons également la traduction de la bible catholique en langue malgache achevée et imprimée en 1938., et l'élan oecuménique qui a permis l'édition de la bible DIEM (Baiboly dikanteny iombonana) en 2003. Les autres révisions de la bible protestante sont celle de 1965 par la Société Biblique Malgache et celle de 2013.