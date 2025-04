Sénégal: Saint-Louis - Les RIAS mettent l'accent sur la protection de l'environnement (promoteur)

Saint-Louis — Quinze artistes sénégalais et étrangers prennent part à la cinquième édition des Rencontres internationales des arts de Saint-Louis (RIAS) ouverte le 8 avril et axée sur le thème de la protection de l'environnement, a constaté l'APS.

"Aujourd'hui, pour Saint-Louis, je pense qu'il faut beaucoup insister sur l'environnement. Parce que moi, je suis très peiné quand je passe à côté du fleuve, je vois nos berges", a dit mardi l'initiateur des RIAS et promoteur culturel, Daouda Dia.

"Saint-Louis, moi, je dis que c'est la Venise de l'Afrique ou bien du Sénégal. Et donc, il faut véritablement qu'on parvienne à gérer notre environnement. Et personne d'autre ne le fera à notre place", souligne Daouda Dia, expliquant son engagement pour la ville.

"Parce que nous, on s'est dit que l'art, la culture et le tourisme sont des vecteurs de développement incontournables. Et donc, c'est pourquoi nous, on se bat pour véritablement développer la culture. Mais aussi à travers la culture, le tourisme", ajoute-t-il.

Il insiste sur le tourisme culturel notamment car pour lui "le tourisme balnéaire ainsi que le patrimoine sont toujours là" "Le bâtiment que vous visitez cette année, l'année prochaine, c'est ça que vous avez mis. Dans le domaine culturel, on peut toujours varier les activités. Vous avez le Fanal, vous avez Saint-Louis Jazz, vous avez les rencontres internationales de Saint-Louis", argumente le directeur de Ia structure International Management Promotion Art Culture Tourisme (IMPACT).

A Saint-Louis, dit-il, vous avez, avec Diagn'art, vous avez pas mal d'activités. Et ça, c'est des activités qu'il faut véritablement encourager ces initiatives pour que Saint-Louis puisse véritablement trouver son lustre d'antan".

L'organisateur de ces rencontres entrent dans le cadre de redorer le blason de la vieille ville, selon le promoteur culturel soulignant que "fort de cette conviction et en tant que saint-louisiens, tout ce qu'on voit de l'autre côté, et que nous pensons que c'est intéressant, c'est bien, on essaie véritablement d'amener ça à Saint-Louis pour accompagner nos artistes, accompagner le public." Pour lui, "les RIAS véritablement, c'est pour contribuer au développement de la ville".

Les artistes sont au Centre d'enseignement technique féminin (CRETEF) et le vernissage est prévu vendredi à l'espace Ndarwessul, a dit le directeur de la structure International Management Promotion Art Culture Tourisme (IMPACT) qui "a toujours plaidé pour qu'on puisse nettoyer ces berges, les décorer avec les artistes.".

En attendant, il invite ses pairs artistes à s'impliquer notant avec regret son impuissance à mobiliser pour ce combat n'ayant pas encore reçu un écho favorable de la part des populations et des autorités.

Les artistes échangent actuellement au cours des ateliers et créer des oeuvres qui seront présentées au public au cours du vernissage."

Au cours de ces RIAS, Daouda a décidé de rendre hommage à des personnes qui l'ont accompagné comme Marie-Madeleine Diallo, Kalidou Kassé, Fatou Kandé Senghor, Betty Kandé, etc.