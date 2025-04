Sénégal: Kaolack - Les résultats de la première phase du projet 'Seen Suuf' et les perspectives de la deuxième phase présentés aux acteurs

Kaolack — Le gouverneur de la région de Kaolack (centre), Mouhamadou Moctar Watt, a présidé, mardi, un atelier de présentation des résultats de la première phase du projet "Seen Suuf" et la déclinaison des objectifs de la deuxième financé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) pour l'appui à l'amélioration de la gestion foncière et le renforcement de la résilience des zones rurales du Sénégal, a constaté l'APS.

Cette rencontre, qui est une réunion du comité de pilotage du projet "Seen Suuf" vise à permettre une meilleure visibilité des réalisations dudit projet par les différents acteurs concernés, a permis de révéler que sa première phase a touché "plus de 30 000 personnes" au niveau de 17 communes des régions de Kaffrine et Kaolack.

"Dans la première phase du projet, 971 personnes ont réalisé des activités de de sécurisation foncière, 54 groupements de femmes (3000 membres) accompagnés pour l'accès à la terre et sa mise en valeur. Durant cette période (2020-2024), 70% des conflits liés au foncier ont été résolus avec succès", a fait savoir El Hadji Malick Dia, conseiller technique dans le projet "Seen Suuf".

Ce projet, dont la deuxième phase va coûter "plus de 8,550 milliards de francs CFA", qui, au cours de la première phase a aidé à la réalisation de 17 plans d'occupation et d'aménagement des sols, a pu permettre la cartographie de 420 mille hectares de terres, d'améliorer la sécurisation foncière au profit de 338 826 personnes et de délimiter 17 communes, a poursuivi M. Dia.

Ajoutant que "6000 femmes" ont été formées sur les droits fonciers et les procédures d'affectation des terres, le conseiller technique du projet "Seen Suuf" a permis également la mise en place de 262 structures de gestion alternative des conflits liés au foncier.

"La participation des femmes au niveau des comités de gestion des terres est passée à 24%", s'est réjoui El Hadji Malick Dia, selon qui deux plateformes régionales de gouvernance foncière et de gestion des ressources naturelles et cinq plateformes départementales pour la même mission ont été installées au niveau des régions de Kaffrine et Kaolack.

D'après Anna Faye de l'équipe dirigeante du projet "Seen Suuf", soulevant la pression de l'activité sur le foncier dans ces deux régions de la zone centre du Sénégal, a affirmé que la deuxième phase (2024-2027) sera une occasion d'aller vers l'extension des bénéficiaires au profit de dix nouvelles communes, soit cinq à Kaolack et autant à Kaffrine.

Si le président de la Plateforme régionale de la gouvernance foncière et de gestion des ressources naturelles de Kaolack, Sidy Bâ, relève la baisse du taux de prévalence des conflits liés fonciers dans sa circonscription administrative, le chef de l'exécutif régional estime "nécessaire" de "consolider" les acquis de la première phase du projet "Seen Suuf".

"Il s'agira, pour la deuxième phase de consolider les acquis de la première phase et, surtout, de mettre l'accent sur la résilience des communautés face aux effets néfastes du changement climatique", a-t-il fait valoir, en présence des maires des communes concernées, des autorités administratives des départements de Nioro du Rip, de Guinguinéo et de Kaolack ainsi que des différentes parties prenantes.

S'exprimant au nom de ses pairs, Balla Sall, maire de la commune de Ndiago, l'une des communes du département de Guinguinéo bénéficiaires de ce projet, a soutenu que ce projet leur a permis d'avoir une "meilleure expertise" en matière de gestion et d'aménagement du foncier dans leurs communes respectives, leur évitant les "incohérences territoriales".

"Dans nos communes, nous assistons, de plus en plus, à la dégradation des terres, avec l'agriculture et l'élevage, des activités qui demandent beaucoup de ressources foncières", a-t-il déploré, prônant des activités agricoles et pastorales "plus résilientes et plus résilientes" grâce au soutien de la deuxième phase dudit projet