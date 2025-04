Madagascar: Evènementiel - Afromada Music Awards dans un mois

Les dates du 16, 17 et 18 mai se rapprochent pour l'« Afromada Music Awards ». Un évènement qui va réunir à Madagascar, notamment à Tananarive, la crème de la musique africaine. Une première dans les annales de l'évènementiel local. Comme tous les systèmes d'« Awards », ces trois dates seront le moment de récompenser les artistes africains et africaines les plus méritant(e)s.

Que ce soit sur la scène internationale ou dans leur propre pays. Les artistes malgaches vont aussi avoir le privilège d'être recensés parmi les nominés pour les récompenses. Comme Ljo, Mad Max, Joyce Mena, Ambondrona, Rim-Ka et toute une liste. Environ 50 artistes malgaches seront alignés. Une petite mention pour la catégorie « meilleur chorégraphe africain » où se trouvent des crews comme Jannia Blast'in, Dih'up et The New Diesel. Quant aux catégories, il y aura « Meilleur musique tendance », « Meilleur artiste révélation de l'année », « Prix d'or Amma »... Il y aura même un clin d'oeil à la musique traditionnelle avec le prix du « Meilleur artiste et chanson moderne d'inspiration traditionnelle d'Afrique ».

Tout comme pour les réalisateurs avec « meilleur clipmaker d'Afrique ». Pour les artistes africains, Madagascar accueillera les stars sur le grand continent. Telles Kissila Kay, gagnante du prix Beffta à Londres, David Tayorault qui a notamment collaboré pour l'arrangement de « Premier Gaou » du groupe Magic System. Ou encore, Dj Amaroula, l'un des meilleurs djs actuels sur le Continent. Madagascar s'apprête à accueillir pas moins de 50 artistes, producteurs, tourneurs, chorégraphes, cinéastes... d'Afrique.