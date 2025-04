Congo-Brazzaville: Le projet hydroélectrique congolais Sounda, d'une valeur de 2 milliards de dollars, est reporté en raison de la crise énergétique

TLDR

Le Congo-Brazzaville a suspendu le lancement de son plus grand projet d'infrastructure énergétique, le barrage hydroélectrique de Sounda (600 MW), dont la construction devait initialement commencer en janvier 2025.

Le porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla, a confirmé le retard lors d'un point de presse, mais n'a pas donné de nouveau calendrier.

Le barrage devait presque doubler la capacité de production du Congo, qui est actuellement de 720 MW, dont une grande partie est perdue en raison d'une infrastructure obsolète

Le Congo-Brazzaville a suspendu le lancement de son plus grand projet d'infrastructure énergétique, le barrage hydroélectrique de Sounda de 600 MW, dont la construction devait initialement commencer en janvier 2025. Le porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla, a confirmé le retard lors d'une conférence de presse, mais n'a pas donné de nouveau calendrier. Le projet de 2 milliards de dollars est désormais suspendu pour une durée indéterminée.

Le barrage devait presque doubler la capacité de production du Congo, qui est actuellement de 720 MW, dont une grande partie est perdue en raison d'une infrastructure obsolète. Dans des villes comme Brazzaville et Pointe-Noire, les coupures de courant sont de plus en plus fréquentes.

Le gouvernement n'a pas révélé la cause du report. Les observateurs évoquent des problèmes potentiels tels que des retards de financement, des désaccords techniques et des obstacles logistiques. Le silence a alimenté l'inquiétude du public, alors que les pénuries d'électricité s'aggravent. Le projet, s'il est mené à bien, pourrait remodeler le secteur de l'électricité du pays et répondre à la demande croissante d'énergie dans les zones urbaines. Pour l'instant, ce retard met en évidence les problèmes de gouvernance plus profonds qui se posent dans l'exécution des grandes infrastructures.

Points clés à retenir

La suspension pour une durée indéterminée du projet de barrage de Sounda au Congo met en évidence des problèmes structurels de longue date dans la gouvernance du secteur de l'énergie. Initialement prévu pour fournir 600 MW et presque doubler l'approvisionnement en électricité du pays, le projet était considéré comme une solution essentielle aux pannes d'électricité dans les villes et aux infrastructures vieillissantes.

Cependant, le manque de transparence concernant le retard soulève des questions sur la gestion du projet, le financement et la volonté politique. Face à la demande croissante d'électricité dans les villes et à la frustration grandissante de la population, le report du projet souligne l'urgence de réformer le secteur de l'électricité au Congo, en particulier le réseau de distribution et la surveillance des contrats.

Les observateurs soulignent la nécessité de politiques plus claires, de calendriers fiables et de mécanismes de responsabilité plus solides. Sans ces réformes, les futures promesses d'infrastructures risquent de connaître le même sort. Le barrage de Sounda, autrefois symbole de stabilité énergétique, reflète aujourd'hui une incertitude plus large quant à la capacité du Congo à atteindre des objectifs de développement clés face à l'urbanisation croissante et à la demande d'électricité.