Nigeria: Moniepoint cible le corridor Royaume-Uni-Nigeria avec un nouveau produit de transfert de fonds

La fintech nigériane Moniepoint a lancé MonieWorld, un nouveau service financier transfrontalier ciblant le corridor de transfert de fonds Royaume-Uni-Nigeria, dans le cadre de sa première expansion dans le domaine des services bancaires à la diaspora. Cette initiative intervient quelques mois après l'investissement stratégique de Visa et se veut plus qu'un simple produit de transfert d'argent.

Le fondateur et PDG Tosin Eniolorunda déclare que MonieWorld vise à devenir une plateforme bancaire complète pour les immigrants. Le produit entre sur un marché très concurrentiel dominé par Send, LemFi, Zepz et d'autres qui proposent des frais peu élevés et des transferts rapides.

Le volume des transferts de fonds en provenance du Royaume-Uni a atteint 9,3 milliards de livres sterling en 2023, avec des entrées nigérianes dépassant les 20 milliards de dollars. Moniepoint affirme que son infrastructure de paiement existante, ses systèmes de crédit et son envergure au Nigéria lui permettront d'être moins chère que ses concurrents tout en offrant des services à valeur ajoutée. MonieWorld prévoit d'offrir des outils plus larges, y compris la construction de crédit - une stratégie testée sur des marchés comme les États-Unis et le Royaume-Uni par des acteurs tels que Zolve et Pillar. D'autres corridors sont attendus, notamment en provenance des États-Unis et du Canada.

Points clés à retenir

Le lancement de MonieWorld par Moniepoint marque un tournant stratégique vers les services bancaires à la diaspora, en s'appuyant sur sa technologie existante et son système de conformité pour aller au-delà des offres banalisées de transferts de fonds. Alors que les opérateurs historiques dominent en termes d'acquisition d'utilisateurs et de rapidité, Moniepoint fait le pari qu'elle peut être compétitive sur les services financiers de bout en bout, en particulier la création de crédit et l'assistance localisée.

Eniolorunda affirme que proposer uniquement des transferts de fonds n'est plus suffisant dans un espace où la tarification et la rapidité ont convergé. Au contraire, MonieWorld propose une valeur à long terme pour les immigrants qui naviguent dans les systèmes financiers à l'étranger. Alors que les couloirs de transfert de fonds sont de plus en plus encombrés, l'approche de Moniepoint, qui consiste à associer les transferts de fonds à des produits financiers, à l'instar des modèles des néobanques, pourrait lui permettre de dégager des marges durables et de fidéliser sa clientèle.

Elle permet également de réduire la dépendance de Moniepoint à l'égard du Nigéria en se développant sur des marchés étrangers matures avec d'importantes diasporas. Si la confiance des utilisateurs et la reconnaissance de la marque restent des défis à relever, les antécédents de l'entreprise en matière d'entrée tardive mais réussie sur des marchés concurrentiels pourraient jouer en sa faveur.