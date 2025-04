Nigeria: Les startups nigérianes Web3 lèvent 130 millions de dollars alors que l'utilisation de Stablecoin augmente

TLDR

Plus de 80 startups Web3 nigérianes ont levé un montant cumulé de 130 millions de dollars à ce jour, avec 20 millions de dollars garantis rien qu'en 2024, selon un nouveau rapport de Hashed Emergent, une société de capital-risque axée sur le Web3 dans les marchés émergents.

Le rapport Nigeria Web3 Landscape met en évidence l'augmentation de l'activité des développeurs, l'adoption des stablecoins et l'afflux de capitaux dans le secteur. Au premier trimestre 2024, les transferts de stablecoins au Nigéria ont approché les 3 milliards de dollars, la paire USDT/NGN étant désormais la plus échangée sur les bourses centralisées. Le financement des startups financières Web3 a bondi de 2 millions de dollars en 2023 à 7 millions de dollars en 2024, sous l'impulsion des solutions de paiement transfrontalier utilisant des stablecoins.

Le Nigeria a contribué à 4% des nouveaux développeurs Web3 mondiaux en 2024 - la part la plus élevée de tous les pays africains. Le nombre total de développeurs dans le pays est passé à 1,1 million, marquant une augmentation de 28% en glissement annuel. Selon Hashed Emergent, le Nigeria est bien placé pour mener la participation de l'Afrique à l'économie mondiale du Web3.

Le Nigeria est en train de devenir un leader continental dans le domaine du Web3, grâce à l'élan des développeurs et à l'utilisation des stablecoins qui stimulent l'adoption. Selon le rapport de Hashed Emergent, le pays compte 1,1 million de développeurs et un taux de croissance annuel de 28 %, ce qui souligne son rôle de centre technique. Les transferts de fonds et les rails de paiement alimentés par les stablecoins gagnent du terrain dans un contexte de volatilité des taux de change et de contrôle des capitaux.

Avec près de 3 milliards de dollars de transferts en stablecoins au premier trimestre, l'infrastructure financière du Nigéria s'appuie de plus en plus sur des outils basés sur la blockchain. La montée en puissance du financement - de 2 millions de dollars en 2023 à 20 millions de dollars en 2024 - signale une confiance croissante des investisseurs malgré l'incertitude plus large du marché crypto. L'orientation politique du Nigéria reste en mouvement, mais l'activité des développeurs et la demande des utilisateurs semblent résilientes.

Alors que les acteurs mondiaux de l'infrastructure Web3 cherchent à se développer dans les marchés frontières, le Nigeria offre un mélange d'échelle, de talents d'ingénierie et de besoins financiers qui s'alignent sur les propositions de valeur fondamentales de la blockchain. Sa trajectoire pourrait servir de modèle pour une adoption plus large à travers l'Afrique.