Afrique de l'Ouest: La Bourse de la BRVM dégringole, la correction orange pèse sur les indices

TLDR

Le marché boursier de la BRVM a clôturé la semaine en baisse, tous les principaux indices étant en recul

Les pertes ont été alimentées par la pression continue sur Orange, qui a chuté de 0,72% à 14 500 FCFA.

Des baisses plus importantes ont été observées à Nei-ceda (-7,26%), Total CI (-5,06%) et Solibra (-3,54%).

Le marché boursier de la BRVM a clôturé la semaine en baisse, tous les principaux indices étant en recul. L'indice composite a perdu 0,21% à 286,59, tandis que le BRVM-30 a baissé de 0,15% à 144,44. L'indice Prestige a également perdu 0,19%, terminant à 121,80.

Les pertes ont été entraînées par la pression continue sur Orange, qui a chuté de 0,72% à 14 500 FCFA. Des baisses plus importantes ont été observées dans Nei-ceda (-7,26%), Total CI (-5,06%), et Solibra (-3,54%), reflétant les sorties des valeurs agroalimentaires et énergétiques.

Bernabé CI a mené les gains avec une augmentation de 6,94% à 925 FCFA, suivi par Palm (+6,19%) et Setao (+4,17%), tous deux soutenus par des rebonds techniques. Le volume des transactions a fortement chuté à 467,3 millions de FCFA, soit une baisse de 63,86% par rapport à la séance précédente, le sentiment des investisseurs restant prudent. Orange et Sonatel ont dominé l'activité, représentant respectivement 20,32% et 23,20% du volume total.

Points clés à retenir

La BRVM continue d'être confrontée à la morosité des investisseurs, avec des baisses généralisées de l'indice et des volumes de transactions en forte baisse. La correction de Orange CI, l'un des titres les plus importants et les plus liquides de la bourse, a pesé sur les trois principaux indices. Par ailleurs, les pertes subies par Nei-ceda CI et Total ont reflété la faiblesse des bénéfices et la rotation sectorielle en cours au détriment de l'agroalimentaire et de l'énergie.

Les gains de Bernabé et Palm semblent plus techniques que motivés par les fondamentaux. L'activité commerciale se consolide autour de quelques poids lourds, dont Orange CI et Sonatel, ce qui suggère une attitude de tolérance au risque de la part des participants au marché.

La baisse des volumes, de près de deux tiers par rapport à la séance précédente, indique un manque de conviction. En l'absence de catalyseurs positifs majeurs, le marché pourrait rester dans une fourchette à court terme, dans l'attente d'une amélioration des résultats ou de changements macroéconomiques pour sortir de sa tendance actuelle.