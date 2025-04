Nigeria: L'inflation au pays rebondit à 24,2 % en mars alors que la monnaie s'affaiblit

TLDR

L'inflation globale au Nigeria a augmenté pour atteindre 24,2 % en mars, après un bref ralentissement en février, selon les données du Bureau national des statistiques.

L'augmentation est due à la demande festive pendant l'Aïd al-Fitr, à la dépréciation de la monnaie et à l'augmentation des coûts logistiques.

Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Nigeria se réunira en mai et les marchés s'attendent à une éventuelle hausse des taux d'intérêt ou à un resserrement des liquidités.

Cette augmentation est due à la demande festive durant l'Eid al-Fitr, à la dépréciation de la monnaie et à l'augmentation des coûts logistiques.

L'inflation de base (hors alimentation et énergie) s'est maintenue à 24,43 %, tandis que l'inflation alimentaire a légèrement diminué, passant de 22,9 % en février à 21,79 %, ce qui indique des pressions sur les prix au-delà des effets saisonniers de l'alimentation. Les analystes ont attribué la hausse à la volatilité du naira, à la répercussion des importations et aux coûts ajustés des services publics. Le naira s'est affaibli au-dessus de ₦1,400/$ sur les marchés parallèles en mars, inversant les gains antérieurs suite aux réformes de la banque centrale. Les importateurs et les fabricants ont répercuté la hausse des coûts des intrants sur les consommateurs, ce qui a accentué la pression dans les zones urbaines.

Les analystes s'attendent à ce que l'inflation reste supérieure à 20 % dans les mois à venir. Meristem prévoit une inflation comprise entre 20 et 24 % jusqu'à la mi-2025, tout en soulignant les risques liés aux fluctuations des taux de change et aux chocs sur les produits de base. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Nigeria se réunira en mai et les marchés s'attendent à une éventuelle hausse des taux d'intérêt ou à un resserrement des liquidités pour lutter contre l'inflation et stabiliser la monnaie.

Le taux d'inflation au Nigeria a augmenté en mars, la dépréciation de la monnaie et les dépenses festives l'emportant sur une légère baisse des prix des denrées alimentaires. La nouvelle faiblesse du naira, qui a franchi la barre des 1 400 ₦$, a augmenté les coûts d'importation dans tous les secteurs, alimentant l'inflation de base même si l'inflation alimentaire s'est légèrement ralentie.

L'impact est particulièrement important dans les villes où les consommateurs sont confrontés à la hausse des coûts de l'énergie, des télécommunications et des transports. Les analystes soulignent la pression continue exercée par les risques liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale et les ajustements de politique intérieure tels que les hausses prévues des tarifs de l'électricité.

Alors que la Banque centrale avait constaté les premiers bénéfices des récentes réformes du marché des changes, le regain de volatilité a perturbé la stabilité à court terme. On s'attend de plus en plus à ce que la banque centrale recommence à resserrer sa politique monétaire lors de sa prochaine réunion du comité de politique monétaire afin de réduire les attentes en matière d'inflation et de soutenir la monnaie.

La situation souligne la vulnérabilité du Nigeria aux chocs extérieurs et les limites du contrôle des prix en l'absence de réformes structurelles. L'inflation pourrait rester élevée en l'absence d'un alignement plus large du marché fiscal et du marché des changes afin de stabiliser les coûts d'importation et les chaînes d'approvisionnement.