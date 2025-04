Tunisie: Patrimoine - Soixante ans de coopération archéologique tuniso-italienne

A l'occasion du soixantième anniversaire de la première mission archéologique conjointe entre la Tunisie et l'Italie, l'Institut National du Patrimoine (INP), l'Ambassade d'Italie en Tunisie et l'Institut Culturel Italien de Tunis organisent deux journées d'études « 60 ans de coopération archéologique tuniso-italienne : bilan et perspectives » les 23 et 24 avril 2025 au Musée National du Bardo.

Avec quatorze missions archéologiques conjointes, l'Italie peut s'affirmer aujourd'hui comme le premier partenaire de la Tunisie dans ce domaine, rapporte l'Institut culturel italien à Tunis. Une collaboration fondée sur un modèle d'échange alliant recherche scientifique, chantiers de prospection, formation à la restauration, à la conservation et à la valorisation du patrimoine.

Ce partenariat s'illustre notamment à travers les accords de coopération signés avec des institutions italiennes de premier plan, telles que le Parc archéologique du Colisée, l'Institut Central pour la Restauration (ICR), l'Institut Central pour l'Archéologie, ainsi qu'avec de grandes universités italiennes pour ne citer que celles de Bologne et La Sapienza de Rome.

Ces journées d'étude interviennent peu après le lancement, en mi-avril 2025, de la mission du Parc archéologique du Colisée de Rome à El Jem consacrée à la documentation photographique et graphique des mosaiques du Musée archéologique d'El Jem et au relevé de la domus romaine. Réalisée en collaboration avec l'INP et l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), cette initiative s'inscrit dans le cadre du jumelage entre l'amphithéâtre d'El Jem et le Colisée de Rome, officialisé par un accord-cadre signé en avril 2024.

Au cours de ces dernières années, plusieurs projets et chantiers conjoints ont été menés, pour ne citer que la Mission Archéologique à Carthage (MAC), fruit d'une collaboration entre l'INP et l'Université La Sapienza de Rome. Quatre campagnes de fouilles ont été réalisées entre 2021 et 2024, portant sur les nécropoles phéniciennes et puniques de Dermech et de la colline de l'Odéon. Ces recherches ont permis de mieux comprendre la topographie funéraire et le développement de la ville phénico-punique entre le VIIe et le IIe siècle av. J.-C.

En 2022, une mission archéologique italienne a été menée à Numluli, dans la région de Téboursouk (Nord-Ouest). Les travaux de recherches se sont concentrés sur l'étude des structures urbaines et des artefacts, afin d'enrichir la connaissance de cette localité antique.

Plusieurs autres missions d'archéologie urbaine et de chantiers d'archéologie du bâti associant les deux pays ont été menés dans différents sites en Tunisie notamment sur le site archéologique Thuburbo Majus, près de la ville d'El Fahs (Gouvernorat de Zaghouan), dans le cadre du projet de recherche tuniso-italien « Thuburbo Majus et sa région dans l'antiquité ».

Outre les missions scientifiques et archéologiques, la coopération bilatérale dans ce domaine s'illustre également par l'organisation de séances scientifiques, de rencontres académiques et de colloques internationaux avec la participation de chercheurs, archéologues, universitaires et experts des deux pays. Cette collaboration concerne également l'organisation d'expositions patrimoniales dont l'exposition temporaire, « Carthage, le mythe immortel » organisée à Rome du 26 septembre 2019 au 29 mars 2020. Avec plus de 80 pièces archéologiques de grande valeur historique provenant des musées tunisiens -statuettes, sculptures et objets rares datant de plus de deux mille ans, après la fin des guerres puniques entre Rome et Carthage-, cette exposition fut la première du genre dans le cadre d'un projet de collaboration entre l'INP de Tunis et le Parc archéologique du Colisée de Rome.